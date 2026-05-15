考績法修正 公務員3年2次未達良好免職

考試院院會昨審議通過公務人員考績法修正草案，將現行甲、乙、丙及丁四項等第，調整為「優秀」、「良好」及「未達良好」三等次。（資料照）

考試院院會昨審議通過公務人員考績法修正草案，將現行甲、乙、丙及丁四項等第，調整為「優秀」、「良好」及「未達良好」三等次，並配套訂定優秀、未達良好等具體事由，設定明確獎懲、汰除機制，近日函請立法院審議。

公務人員考績法四十年未修，菜鳥輪流被打乙等常受詬病，考試院秘書長劉建忻說明，修法主要將廣義考績區分為「工作考績」及「獎懲」二大範疇，簡化工作考績等次；標準更具體；以實際工作表現進行評價；讓考績與機關的陞遷緊密扣合；即時辦理獎勵或懲處；強化保障公務人員之正當程序等權益。

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其中，「優秀」及「良好」均可晉本（年功）俸一級，且分別提高為給與一．三個月及一個月獎金。若近三年年終考績均考列優秀者，除第三年可額外再晉本（年功）俸一級外，如最近五年有三年考績考列優秀者，優先列入機關陞任甄審及晉升官等訓練名單。考列「未達良好」者，則給予半年改善期，如期滿仍未符合期待，或三年內第二次考列未達良好者，即應予以免職。

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