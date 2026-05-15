為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台灣提早消除C肝 將於WHA周邊論壇交流

    2026/05/15 05:30 記者羅碧／台北報導
    衛福部表示，我國已向世界衛生組織西太平洋區署（WPRO）遞交「台灣消除C型肝炎報告」，並將於世界衛生大會（WHA）期間舉辦國際論壇，向國際分享防治成果。（資料照）

    衛福部表示，我國已向世界衛生組織西太平洋區署（WPRO）遞交「台灣消除C型肝炎報告」，並將於世界衛生大會（WHA）期間舉辦國際論壇，向國際分享防治成果。（資料照）

    第七十九屆世界衛生大會（WHA）即將在日內瓦登場，衛生福利部表示，已於二〇二六年年初向世界衛生組織西太平洋區署（WPRO）遞交「台灣消除C型肝炎報告」，盼提交認證委員會審閱，目前已獲WPRO回覆收悉，並表示將依內部程序處理。

    衛福部強調，我國於二〇二五年消除C型肝炎相關指標，已超越WHO消除C型肝炎路徑的金級標準，並規劃於WHA期間舉辦國際論壇，向國際分享台灣防治成果。

    超越WHO金級標準

    衛福部指出，為讓國際更了解台灣在消除C型肝炎上的進展與成果，近年持續透過多元方式對外交流。其中，二〇二五年邀請國內專家投稿國際期刊，共發表十一篇綜述文章（Review Article）及一篇編輯評論，並製成專刊，向國際醫界分享台灣經驗。

    衛福部也規劃於五月十九日在日內瓦舉辦WHA周邊「國際C型肝炎論壇」，期盼讓國際能更深入了解台灣消除C型肝炎的成果，並與國際專家進行實質交流。

    衛福部表示，台灣近年持續推動C型肝炎篩檢、口服新藥治療與高風險族群追蹤管理，並以二〇二五年消除C型肝炎為目標，希望透過相關成果與國際交流，提升台灣在全球公共衛生領域的能見度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播