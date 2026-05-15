違法噴芬普尼除雞蝨 彰化毒蛋 起訴蛋農、蛋商

檢方查出，文雅牧場陳姓負責人，為解決畜牧場內雞蝨問題，將「芬普尼」與多種農藥混合稀釋噴灑於雞舍。（資料照）

去年彰化、台中爆發「芬普尼毒蛋」事件，引發社會譁然，彰化地檢署昨日偵查終結，認定文雅畜牧場陳姓負責人，涉嫌違法使用不得用於蛋雞的農藥「芬普尼」，導致雞蛋農藥殘留超標，共約十五萬顆流向九縣市；另龍忠蛋行林姓負責人明知雞蛋不合格，仍配合持續販售，兩人被依違反食品安全衛生管理法與詐欺取財等罪名起訴，並聲請沒收犯罪所得三七六萬元。

沒收三七六萬元

起訴書指出，陳男（五十三歲）為解決蛋雞遭「雞蝨」寄生問題，去年十月之前，將不得使用於蛋雞的芬普尼，混合「加保扶」、「賽滅淨」及「因滅汀」等多種農藥後，噴灑於雞舍及雞籠，因芬普尼具脂溶性，蛋雞吸收後會殘留於體內，進而污染雞蛋。

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檢方查出，陳男自去年十月起，以每台斤二八．五元至卅三．五元價格，將問題蛋售至台中、彰化等地四家蛋行，再流向桃園、新竹、台中、彰化、雲林、南投、嘉義、台南及高雄等地超市、購物中心或市場。

去年十一月四日，彰化縣衛生局抽驗發現，文雅畜牧場洗選蛋的芬普尼代謝物殘留量超過法定安全容許量〇．〇一ppm的三倍，隔天彰化縣動物防疫所電話通知陳男實施移動管制，陳男仍與前來載蛋的林男（四十一歲），將一六〇箱已知不合格雞蛋轉售。

彰化地檢署表示，陳男涉嫌違反食安法的製造、販賣殘留農藥超過安全容許量食品罪；兩人也涉犯詐欺罪，檢方並聲請沒收陳男犯罪所得三六三萬餘元、林男十二萬餘元。

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