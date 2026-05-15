為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    護病比平均制恐失真？衛福部：部醫將試辦科技監測

    2026/05/15 05:30 記者羅碧／台北報導
    台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、醫改會等團體昨召開記者會指出，目前三班護病比採「全院平均、全月平均」計算，即使部分單位長期超標，也不一定違規。（記者叢昌瑾攝）

    台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、醫改會等團體昨召開記者會指出，目前三班護病比採「全院平均、全月平均」計算，即使部分單位長期超標，也不一定違規。（記者叢昌瑾攝）

    賴清德總統宣布「三班護病比」將於明年五月二十日分階段實施，由於衛福部規劃採「全院、全月平均」方式計算，護理團體質疑恐淪為「護病比假達標」。衛福部照護司副司長陳青梅表示，已規劃由部立醫院先行試辦科技監測機制，透過醫事人員憑證、員工打卡及排班系統等方式，即時反映護理人力狀況。

    即時反映護理人力狀況

    台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、醫改會等團體昨召開記者會指出，目前三班護病比採「全院平均、全月平均」計算，即使部分單位長期超標，也不一定違規。

    工會並點出「平均計算、人頭灌水、醫院事後自填、難以查核」四大問題，質疑制度恐流於帳面數字。

    工會舉例，目前醫學中心大夜班護病比標準為一比十一，但在平均制度下，即使部分病房實際護病比高達一比二十，只要全院平均後達標，仍可能合法；另有部分醫院將行政護理師、功能性支援人力甚至受訓中的新進人員納入計算，導致數字與臨床現況脫節。

    對此，陳青梅表示，二年前推動達標獎勵機制時，各界也曾討論是否採即時監測，但醫院普遍反映執行困難，因此最後採每日統計、每月彙整回報的平均制，以確保各醫院計算基礎一致。

    她強調，衛福部並非反對即時監測，而是現階段仍須解決資訊整合與執行問題，部長石崇良已指示，由部立醫院體系先行試辦科技監測模式，包括部立台北醫院、部立桃園醫院等大型醫院也加入討論，研擬透過醫事人員憑證插卡、員工證打卡、排班資訊系統及照護時數紀錄等方式，即時掌握護理人力配置情況。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播