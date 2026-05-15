護病比平均制恐失真？衛福部：部醫將試辦科技監測

台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、醫改會等團體昨召開記者會指出，目前三班護病比採「全院平均、全月平均」計算，即使部分單位長期超標，也不一定違規。（記者叢昌瑾攝）

賴清德總統宣布「三班護病比」將於明年五月二十日分階段實施，由於衛福部規劃採「全院、全月平均」方式計算，護理團體質疑恐淪為「護病比假達標」。衛福部照護司副司長陳青梅表示，已規劃由部立醫院先行試辦科技監測機制，透過醫事人員憑證、員工打卡及排班系統等方式，即時反映護理人力狀況。

即時反映護理人力狀況

台灣護理產業工會、台灣醫療工會聯合會、醫改會等團體昨召開記者會指出，目前三班護病比採「全院平均、全月平均」計算，即使部分單位長期超標，也不一定違規。

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工會並點出「平均計算、人頭灌水、醫院事後自填、難以查核」四大問題，質疑制度恐流於帳面數字。

工會舉例，目前醫學中心大夜班護病比標準為一比十一，但在平均制度下，即使部分病房實際護病比高達一比二十，只要全院平均後達標，仍可能合法；另有部分醫院將行政護理師、功能性支援人力甚至受訓中的新進人員納入計算，導致數字與臨床現況脫節。

對此，陳青梅表示，二年前推動達標獎勵機制時，各界也曾討論是否採即時監測，但醫院普遍反映執行困難，因此最後採每日統計、每月彙整回報的平均制，以確保各醫院計算基礎一致。

她強調，衛福部並非反對即時監測，而是現階段仍須解決資訊整合與執行問題，部長石崇良已指示，由部立醫院體系先行試辦科技監測模式，包括部立台北醫院、部立桃園醫院等大型醫院也加入討論，研擬透過醫事人員憑證插卡、員工證打卡、排班資訊系統及照護時數紀錄等方式，即時掌握護理人力配置情況。

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