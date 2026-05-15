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    首頁 > 生活

    特殊影像設備實名制？政院：須研議

    2026/05/15 05:30 記者鍾麗華、侯家瑜／台北報導
    愛爾麗高雄兩家分店，遭衛生局查獲多項違規及未經同意攝錄病患隱私，高市府已勒令停止醫療業務六個月。（記者許麗娟攝）

    愛爾麗高雄兩家分店，遭衛生局查獲多項違規及未經同意攝錄病患隱私，高市府已勒令停止醫療業務六個月。（記者許麗娟攝）

    近期愛爾麗、光澤等多個醫美集團爆出針孔偷拍疑雲，朝野皆建議特殊影像設備販售是否推動實名制，行政院長卓榮泰昨表示，特殊影像設備販售有多元情境、樣態及需求，實名制是否能有效防範犯罪行為，須進一步研議。衛福部醫事司長劉越萍重申，醫療院所公共區域可依法設置固定式監視設備，但必須為一般外顯式監視器，且需清楚公告錄影資訊。

    偷拍零容忍 要求各地主動查核

    卓榮泰昨於院會聽取法務部、內政部及衛福部說明醫美診所偷拍事件後指出，法務部及內政部警政署已成立專案偵辦，依照「刑法」、「個人資料保護法」、「醫療法」等法規，必須加強查緝不法偷拍行為，並全力阻斷影像散布，防止二次傷害，也請地方政府全力配合執行。

    卓揆強調，凡涉及隱私的各類場域，不論消費場所或醫療場所，絕不容許偷拍犯罪行為，請各地主管機關，立即展開主動查核。

    卓揆指出，相關法規目前是否不足，電商平台販售要如何有效管制，請數位發展部進行研議；此外，特殊影像設備的施工廠商如何加強管理，也請業務相關主管機關持續研議並釐清。

    醫界籲建立明確診間管理規則

    台灣微整形美容醫學會理事長陳俊光則表示，不少醫療院所設置固定式監視設備，主要是為保障病患安全、維持診療秩序及保留客觀證據，與偷拍、散布私密影像等違法行為完全不同。重點在於設備是否合法、設置位置是否侵犯隱私、錄影目的是否正當，及影像是否遭非法外流或不當利用，而非將所有監視設備污名化，籲建立明確診間管理規則。

    劉越萍說明，依「個資法」規定，公共場域錄影不需個別取得同意，但民眾必須知悉正在錄影。

    劉越萍指出，一般診間、諮商室、牙科、耳鼻喉科等低度隱私空間，若有錄影需求，須事前告知病患錄影用途、資料管理方式，並取得書面同意；手術室、內診室、更衣室等高度隱私空間原則上禁止錄影，除非教學等特殊需求，且僅能拍攝局部區域、去識別化處理，同時事前取得病患書面同意。

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