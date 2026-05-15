逾8成家長難落實與嬰分床睡

靖娟基金會公布「嬰兒睡眠環境安全指標調查」，發現雖有逾九成家長知道安全觀念，但實際照顧上仍有超過三成出現「知行落差」。（靖娟基金會提供）

靖娟基金會調查 嬰兒睡眠安全藏危機 知行落差逾3成

五月十五日是全國兒童安全日，靖娟基金會公布「嬰兒睡眠環境安全指標調查」，發現雖有高達九十一．一％家長知道嬰兒睡眠安全觀念，但實際照顧上仍有超過三成出現「知行落差」，其中更有八十四％家長坦言無法真正做到「不同床睡」，最大原因並非家長忽視風險，而是夜間反覆餵奶、安撫與睡眠中斷造成的疲憊與照顧壓力，讓家長在安全與現實之間被迫妥協。

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過半睡眠死亡 高度可預防

靖娟基金會執行長許雅荏指出，根據衛福部「一一一至一一二年六歲以下兒童死因回溯分析報告」，八十四名睡眠相關死亡個案中，有四十三例屬於「高度可預防」，顯示台灣在嬰兒睡眠安全衛教與家庭支持上，有明顯缺口。

床墊軟硬度選擇 認知最不足

靖娟基金會今年二月至三月間，針對六都育有一歲以下嬰兒之家長進行問卷調查，回收四〇六份有效樣本，調查顯示，近八成家長從孕期到產後，僅偶爾接收或幾乎沒有印象有相關睡眠安全資訊，且對「仰睡姿勢」及「堅硬床墊」等觀念認知較不足，其中「嬰兒床墊軟硬度選擇」衛教覆蓋率最低，僅五七．五六％。

馬偕兒童醫院兒童重症醫學科主任彭純芝表示，「趴睡比較好睡」、「怕吐奶所以側睡」、「有凹洞的枕頭可顧頭型」等都是常見但高風險的照顧迷思，容易增加窒息與睡眠相關死亡風險，臨床上也多看到因手足、家長等同床造成的窒息死亡，父母同床造成窒息的死亡率會增加二至三倍。

許雅荏分析，家長最難落實的安全守則是「不同床睡」，近八成五受訪者是基於照顧便利與寶寶安撫，且當長輩介入照顧、觀念不一致時，也會增加高風險睡眠環境。

民團籲補強衛教與家庭支持

基金會因此提出四大訴求，包括到宅育兒指導要落實，對嬰幼兒睡眠安全檢視並建立一致標準；優先支持高風險家庭，提供更密集且依需求分級的支持服務；加強嬰幼產品安全管理；提升共同照顧者參與等，並提醒家長落實「不趴睡、不用枕、不鬆軟、不悶熱、不同床」睡眠安全五守則。

立委林月琴表示，嬰兒睡眠安全不能只停留在要求家長注意，政府應建立高風險嬰幼兒商品通報與下架機制，強化床墊與睡眠產品檢驗，同時針對托嬰中心、居家托育與親子館建立主動風險提醒制度。

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