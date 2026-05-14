自來水接管 北市溪山、平等里高地年底通水

台北市長蔣萬安昨視察士林區溪山里及平等里高地供水工程，他表示，自來水「最後一哩路」非常艱鉅。（記者孫唯容攝）

台北市士林區溪山里在二〇二四年發生水質問題，引發百餘人群聚腹瀉等症狀，為全方位提升市民用水品質與安全，台北自來水事業處辦理溪山里與平等里高地供水工程，投入超過四．二億元，預計今年底完工通水。台北市長蔣萬安昨前往視察工程並表示，自來水「最後一哩路政策」相當艱鉅，他上任三年就完成一千三百多用戶管線末端接管。

斥資4.2億改善 可供逾470戶用水

北水處指出，溪山里及平等里高地供水工程，共計新設高地山區自來水管線長度逾三萬公尺、並設置五座加壓站及十座配水池。施工團隊克服施工地點分布廣泛、山區高差、道路狹小等地形限制及施工工種不同介面複雜等挑戰，完工後將供應溪山里及平等里等地區逾四七〇戶居民安全穩定的自來水。

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蔣萬安︰3年完成逾1300戶接管

蔣萬安指出，台北市的自來水接管普及率已相當高，但仍有少數地區至今無自來水管線，困難點在於經費的挹注、居民負擔比例，以及工程困難、用地取得、山區高低落差等，因此「最後這一哩路非常艱鉅」，但台北隊沒有放棄，克服各項困難，想辦法將最後一哩路接上。

蔣萬安說，當時他拍板定案，第一，先提高接管管線的補助費用，從六十萬提高到九十萬元；第二，對於住戶居民負擔比例下降，才能讓住戶有意願參與工程；第三，用地取得想辦法跨局處合作，結合相關單位一起做，克服各種困難，從二〇二三年起到現在，改善一三一七戶，平均每年改善三三〇戶；自來水事業處長范煥英告訴他，過去廿七年改善一七〇〇多戶，而今三年時間就改善一三〇〇多戶。

台北市長蔣萬安昨天視察士林區溪山里及平等里高地供水工程。（記者張嘉明攝）

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