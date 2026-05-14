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    首頁 > 生活

    斥資3753萬 新港公園風雨球場啟用

    2026/05/14 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    縣長翁章梁（左）昨出席新港公園風雨籃球場啟用典禮，球場旁增設戶外桌球桌。（記者王善嬿攝）

    縣長翁章梁（左）昨出席新港公園風雨籃球場啟用典禮，球場旁增設戶外桌球桌。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣新港公園二〇二三年完成景觀改造，歷經兩年，再完成風雨籃球場工程，並改善周邊人行道與排水，風雨球場工程總經費三七五三萬元，昨剪綵啟用。

    縣長翁章梁表示，縣府另在新港公園設置戶外桌球桌做為示範點，桌球運動老少咸宜，歐洲許多都市在公共空間會擺設桌球桌，未來若民眾反映不錯，一鄉鎮一特色公園將廣設戶外桌球桌。

    縣府昨邀請出身新港的籃球明星吳岱豪出席啟用典禮，他現場示範投籃展現球技。吳岱豪說，小時候就在新港公園籃球場打球，冬天風大，夏季潮濕，地面不平還會被野狗追，如今風雨籃球場完成，讓鄉親能全天候使用，他對家鄉的進步感到驕傲。

    新港鄉長葉孟龍說，二〇二四年公所以一三五〇萬元經費完成「新港公園籃球場風雨球場改造工程」，將兩座籃球場其中一座籃球場頂棚建置完成，同年完成公園周邊人行環境整建工程，經費一五四三萬元；去年再爭取縣府補助四百萬元，加上公所自籌四六〇萬元，完成球場地坪、排水改善工程；球場即日起開放，照明至晚間十點。

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