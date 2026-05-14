為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉科二期獲准開發 台積電最快上半年建廠

    2026/05/14 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    台積電嘉科廠旁大興土木。（記者蔡宗勳攝）

    台積電嘉科廠旁大興土木。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義科學園區擴充二期在三月取得內政部核發開發許可後，公共工程等基礎建設整個動起來，這座定位為「全球最大先進封裝基地」園區，正從農田轉型AI算力核心，目標設定在二〇三一年下半年完工。業界預估，晶圓代工龍頭台積電最快今年上半年就會進駐建廠。

    大型機具進駐 公共工程動起來

    因應AI需求快速成長，以及半導體廠商建廠需求，嘉科園區極力擴充二期，今年二月四日環境部環評大會正式通過南科嘉義園區新建「嘉科二期」開發計畫，三月廿四日獲內政部核發開發許可。

    依南科管理局規劃，新建「嘉科二期」面積約九十公頃，引進台積電SoIC先進封裝廠等，也包括6G網路、AI算力、量子技術及資安科技等前瞻產業，採「分期分階段」方式接續開工，並以「同步開發、同步建廠」模式進行。

    鄉親說，座落於太保市的嘉科二期基地位於一期旁，目前台積電嘉科廠與故宮大道間的廣闊甘蔗田被大型機具盤踞，公共建設工程整個動起來，場景壯觀。

    業界指出，嘉科二期已展開公共工程等基礎建設，台積電也同步進行建廠作業，最快今年上半年就會進駐，預計二〇二七年起陸續裝機測試，日後成為台積電CoWoS與SoIC先進封裝的核心據點，補足一期產能的不足。

    二期面積90公頃 預定2031年完工

    嘉義縣長翁章梁表示，台積電在嘉科園區的先進封裝廠是科技產業關鍵，第一廠已裝機試營運，第二廠廠房即將完工，年底裝機，明年量產；嘉科二期正式動土時間在今年底，預定二〇三一年下半年完工，一、二期總就業人數預計達九千兩百人，創造三千一百億元總產值。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播