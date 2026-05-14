嘉科二期獲准開發 台積電最快上半年建廠

台積電嘉科廠旁大興土木。（記者蔡宗勳攝）

嘉義科學園區擴充二期在三月取得內政部核發開發許可後，公共工程等基礎建設整個動起來，這座定位為「全球最大先進封裝基地」園區，正從農田轉型AI算力核心，目標設定在二〇三一年下半年完工。業界預估，晶圓代工龍頭台積電最快今年上半年就會進駐建廠。

大型機具進駐 公共工程動起來

因應AI需求快速成長，以及半導體廠商建廠需求，嘉科園區極力擴充二期，今年二月四日環境部環評大會正式通過南科嘉義園區新建「嘉科二期」開發計畫，三月廿四日獲內政部核發開發許可。

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依南科管理局規劃，新建「嘉科二期」面積約九十公頃，引進台積電SoIC先進封裝廠等，也包括6G網路、AI算力、量子技術及資安科技等前瞻產業，採「分期分階段」方式接續開工，並以「同步開發、同步建廠」模式進行。

鄉親說，座落於太保市的嘉科二期基地位於一期旁，目前台積電嘉科廠與故宮大道間的廣闊甘蔗田被大型機具盤踞，公共建設工程整個動起來，場景壯觀。

業界指出，嘉科二期已展開公共工程等基礎建設，台積電也同步進行建廠作業，最快今年上半年就會進駐，預計二〇二七年起陸續裝機測試，日後成為台積電CoWoS與SoIC先進封裝的核心據點，補足一期產能的不足。

二期面積90公頃 預定2031年完工

嘉義縣長翁章梁表示，台積電在嘉科園區的先進封裝廠是科技產業關鍵，第一廠已裝機試營運，第二廠廠房即將完工，年底裝機，明年量產；嘉科二期正式動土時間在今年底，預定二〇三一年下半年完工，一、二期總就業人數預計達九千兩百人，創造三千一百億元總產值。

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