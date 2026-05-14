白河蓮花季23日開幕 蓮田增至182公頃

白河蓮花盛開。（記者楊金城攝）

立夏後「蓮鄉」最美的季節到來，一年一度的白河蓮花季廿三日登場，今年白河蓮花不受乾旱少雨影響，蓮農看好蓮子價格，蓮田面積逆勢成長至一八二公頃。

市集、音樂會、採蓮子 帶動觀光

白河蓮花季廿三日在馬稠後關帝廳舉辦「夏日花水每盛宴」開幕活動，關帝廳周邊栽種蓮花專區，白河區長董麗華表示，開幕日推出荷風市集、表演節目，還出動雙層觀光巴士蓮鄉慢遊，廿四日手繪荷扇DIY體驗，六月十三日蓮鄉寫生比賽、花海水樂園，六月廿七日蓮鄉風味餐，七月廿五日蓮香音樂會，希望蓮花季吸引更多遊客到白河旅遊「來一夏」，在林初埤木棉花季後迎接白河最美的夏天。

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當地草店社區廿三、廿四日在馬稠後關帝廳也推出「白河蓮花田畔的餐桌」，有農村再生社區農夫市集、音樂會、剝蓮子、蓮田採蓮子的農事體驗，為白河蓮花季開幕炒熱氣氛，並藉蓮花特色農遊行銷農再社區，帶動蓮花季觀光。

去年白河蓮田面積萎縮，不足一五〇公頃，受氣候、病菌危害，蓮子產量更不到一半，一台斤剝殼蓮子價格上漲到四二〇至四五〇元，今年白河區栽種蓮田一八二公頃，蓮農看好蓮子價格，再拚一次，魏姓蓮農說，目前蓮花成長良好，陸續盛開，在廣蓮、詔豐及大竹、竹門、草店等地可賞蓮。

蓮農管理蓮田，期盼豐收。（記者楊金城攝）

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