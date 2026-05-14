佳里農會胡麻油 產銷履歷認證

結合威士忌的瓶裝設計，走質感路線。（記者吳俊鋒攝）

突破傳統 採威士忌瓶裝設計提升質感 搶進精品市場

台南佳里區農會成功突破加工門檻，透過輔導契作模式，推出有產銷履歷認證的胡麻油，全國首例，以「藍海策略」行銷地方特色，並採威士忌瓶裝設計，提升質感，打造出深受歡迎的頂級伴手禮，協助傳統產業搶進精品市場。

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佳里區農會昨舉辦新品發表，總幹事楊豐賓指出，當地胡麻種植面積上百公頃，栽培歷史可回溯至七〇年代，為頗具淵源的特色產業之一，面對激烈競爭，勢必要突破傳統框架，尤其食安觀念日益被重視，因此主打市場區隔，搶攻高端的消費族群。

胡麻栽種管控嚴謹 製油也講究

楊豐賓坦言，要遊說農民改變傳統栽培模式，轉型產銷履歷，過程不容易，耗時三年深耕，從土壤檢測、種子篩選到用藥安全等，每個環節都必須嚴密管控，且收成送驗合格，才能進入後端的油品榨製。不僅在前端的胡麻栽種，全力推動產銷履歷，接續的製油也很講究，委託ISO22000與HCCP認證的虎尾農會代工，全程都有品質把關，就是要讓消費者買得安心、用得放心。

楊豐賓提到，在包裝設計上，結合威士忌瓶的精品語言，伴手禮盒也採開放式展示結構，成功為質感加分，民眾可透過掃描標章QR Code，即時查詢該批次胡麻的農民、栽種地、生產方式，以及相關加工資訊，落實安全、溯源管理。

打響優質品牌 將擴大推廣契作

楊豐賓強調，胡麻產銷履歷認證，為國內食用油建立安全溯源新典範，雖然目前栽培面積僅三公頃，但有一定比例用於留種，尤其佳里農會的優質品牌打響後，有助於輔導契作的擴大推廣，規模可望逐步增加，對未來願景深具信心。

農業局長李芳林說，南市胡麻栽培面積約一千兩百一十五公頃，國內占比超過七成，產業規模居冠，而佳里使用的品種為「台南一號」，具有顆粒大、油量高等特色，榨製後，色澤深褐、香氣濃郁，適合食補料理，深受消費者喜愛。

佳里區農會成功推出全國首創的產銷履歷胡麻油，熱鬧發表。（記者吳俊鋒攝）

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