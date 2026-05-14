蜜蜂授粉助攻 恆春玉荷包著果增1成

恆春玉荷包上市。（記者蔡宗憲攝）

被譽為「恆春母親月禮物」的玉荷包荔枝進入產季，今年雖受長期乾旱影響，產量僅剩往年兩成，但「國境之南」的玉荷包靠著蜜蜂助攻，甜度飆上十六度並帶有獨特奶香；高雄區農業改良場（簡稱高雄農改場）在恆春舉辦觀摩會，證實引進「蜜蜂授粉」能讓著果率逆勢提升一成，成為農友在極端氣候下保住收益的救命關鍵。

甜度最高達16度 帶有獨特奶香

恆春半島玉荷包種植面積約兩百公頃，是全台最早上市的產區；恆春鎮農會總幹事林順和指出，恆春玉荷包果肉彈牙、甜美多汁，因今年雨水極少，甜度比外縣市高出約兩度，最高可達十六度，且帶有一種特殊的「奶香氣」，是許多旅外鄉親必搶的解愁滋味，今年首批北農拍賣價維持在每公斤七百五十元高檔，過去甚至曾創下上千元的高價。

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今年首批北農拍賣價每公斤750元

面對氣候異常導致的產量危機，高雄農改場今年特別在恆春陳恆松果園推動技術革新，助理研究員王泰權指出，研究發現引進蜜蜂協助授粉，相較於傳統阻隔授粉，能顯著提高一成的著果率，「多出的一成」在產量萎縮的今年顯得格外珍貴，等於是幫農民向老天爺多搶回了一些收成。

吸引高雄大樹區荔枝農來取經

當地農友分享，雖然今年整體產量不佳，但透過農改場指導精準控梢，加上小蜜蜂勤快作媒，果園依然能見到結實纍纍的盛況，這套「蜜蜂助攻」的技術，不僅吸引在地農友觀摩，連大樹區的荔枝農也特地來取經。

高雄農改場長羅正宗強調，恆春玉荷包具有全台最早採收的指標意義，將持續推廣以蜜蜂授粉為核心的韌性栽培模式，協助農友應對變幻莫測的氣候，守住香甜誘人的南國荔枝。

「小蜜蜂」助攻恆春玉荷包著果增1成，保住珍貴「母親月禮物」。（記者蔡宗憲攝）

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