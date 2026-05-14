防治鼠患 台東議員籲善用「貓部隊」

議員建議善待流浪貓來控制老鼠數量，避免鼠疫橫行。（記者黃明堂攝）

針對鼠疫防治，台東縣議員黃治維昨天提出「貓部隊」的觀點，一隻貓一天能抓超過十隻老鼠，捕鼠本能極強，為了守候獵物甚至能待在洞口兩小時，善待流浪貓是維持環境循環的重要力量。環保局長黃權煒認同生態平衡，藥劑防治是最後手段。

環保局：窮盡清理手段後 才用藥劑

環保局長期發放老鼠藥給鄉鎮村里長的防治做法，引發了生態隱憂。黃治維強調，投藥行為必須再三考量，因為並非只有老鼠會吃，流浪貓與狗也常發生誤食而喪命的悲劇。

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環保局局長黃權煒表示認同，強調物種的生態平衡確實最重要，每一種物種在地球生存都有其本領。環保局主要關心環境衛生，老鼠雖由農業處權管，但環保局會協助評估確有需要的地區進行清消或投藥，且堅持在窮盡各種清理手段後，才適度使用藥劑。

黃治維說，自家附近就有幾隻流浪貓，都是捕鼠高手，台東應營造更友善的流浪貓環境，不再採取大量抓捕收容的作法，而是透過適當的結紮與保護，讓貓隻能自然地控制老鼠數量，避免鼠疫橫行。這項將「天敵」納入環境治理的思維，獲得環保局正面承諾，未來將進一步討論如何在防治鼠患與保護動物安全之間取得更好的平衡。

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