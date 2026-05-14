名間焚化爐環評會 未討論替代案遭批護航

環團要求名間焚化爐空污模擬，不要採用AERMOD模式。（記者張協昇攝）

南投縣名間焚化爐興建案，十三日續開環評範疇界定會議，現場民眾不斷高喊要求先行討論替代方案，並站上桌子及走近主席台抗議，雙方僵持不下，會議在一片混亂中進行，民眾痛批會議若不討論確認可行替代方案，根本是一場預設結論的護航大會。

民眾爬桌抗議 還到主席台理論

名間焚化爐環評範疇界定會議，昨在縣立婦幼館召開第十次會議，環團會前要求空污模擬，不要使用恐出現不正確數據的AERMOD（高斯）模式，並請環境部協助模擬，避免南投環保局球員兼裁判。

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名間鄉反焚化爐自救會會長致中師父指出，環評法規定，範疇界定會議應討論確認可行替代方案，否則恐違法，且若用多數時間討論主方案，萬一評估結果顯示名間不適合蓋焚化爐，豈不是白忙一場，因此應先討論替代方案。

現場民眾也不斷高喊要求先討論替代方案，主席程淑芬教授表示，先前即曾討論過替代方案，等主方案討論完就會再討論替代方案。但民眾認為不願討論替代方案，幫替縣府護航，要求停止開會，並有多人站上桌子抗議，也有人走向主席台理論，立即遭警方制止，場面一度混亂。

環局：需環評案先討論主方案

環保局回應表示，範疇界定會議是討論性質，所有需要環評的案子，都是先討論主方案，評估完才能用科學數據說明焚化爐能不能蓋，若評估不通過，就會再找替代方案評估，或直接決定不開發。至於空污模擬則會使用AERMOD、網格及軌跡三種模式模擬，其中AERMOD是目前最常使用的模式。

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