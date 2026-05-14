清水運動中心機房運轉聲 遭控擾鄰

清水國民暨兒童運動中心去年九月底啟用，周邊住戶指控，運動中心泳池機房過濾設備運轉聲震耳欲聾，入夜聲音更明顯，有居民長期失眠求助身心科，環保局兩度派員實測，數據未超標，已要求營運廠商調整設備降低影響。

清水國民暨兒童運動中心開幕近八個月，爭議頻傳，今年二月六日至九日竟外租舉辦大型「家具名床大展」，遭人檢舉挨罰，近日被附近居民投訴，抱怨機房噪音影響中社路十九戶睡眠，網友嘲諷「上次賣床墊、這次不讓人睡」。

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投訴民眾說，屢次向市民專線一九九九報案噪音影響睡眠，環保局稽查人員到他住處清水區中社路前，即清水運動中心後方量測數值，凌晨實測現場噪音值為四十五．六分貝，超過台中港住宅區夜間法規噪音標準四十二分貝。

市議員楊典忠指出，四月接獲中社路居民陳情指稱，清水運動中心泳池機房濾水設備廿四小時運轉，噪音擾人，不少人因此失眠，機房無法關閉，但泳池未廿四小時開放，建議廠商加強機房隔音設備。

市府表示，已要求營運廠商於夜間調整設備運轉模式，包含降低設備運轉量能、縮短部分設備運作時間等，兼顧場館營運需求及居民生活品質。

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