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    首頁 > 生活

    社宅工地上午大火 台中市府下午才空污警報

    2026/05/14 05:30 記者蔡淑媛、黃旭磊、許國楨／台中報導
    北屯區敦平街新建社宅工地火警，地下二樓塑膠棧板起火。（記者蔡淑媛攝）

    北屯區敦平街新建社宅工地火警，地下二樓塑膠棧板起火。（記者蔡淑媛攝）

    人口稠密影響大 被批態度鬆散

    台中市北屯區敦平街、國家住都中心新建「新平．好室」社宅工地，昨天上午發生火警，地下二樓塑膠模板起火，大量濃黑煙竄升天際，相當驚人，直至晚間地下室仍在悶燒，附近路段封閉，空氣品質備受影響，數度發出空污警報，將依空污法開罰十萬到五〇〇萬，針對工安事故，也依法勒令停工、開罰。

    火災造成一整天空污，濃煙到晚間仍不斷冒出，籠罩北屯及經貿園區天空，監測空品上午時下風處測到高值達五十六μg/m3，中午過後PM2.5測值稍降，市府APP下午發出空污警報，對此，議員陳淑華表示，水湳地區人口稠密，質疑市府態度鬆散、後知後覺，未立即發布警示，要求提高警覺；議員楊大鋐也認為要更積極。

    由於火警位於老舊社區及重劃區，濃煙灌進狹小巷弄，一度引發驚慌，當地北屯新平里長李良仁表示，應加強防火宣導。

    市府初步調查起火原因為工地進行安全支撐拆除作業時，用火熔切時未設置預防火災的適當設備或措施，導致火星掉落至地下二樓板的塑膠模板引發火災，依違反建築法開罰一萬八〇〇〇元；幸無勞工受困或受傷，勞檢處若查有違反職安法，將處三萬到三十萬元罰鍰；國家住都中心強調，乙炔切割不慎引火，將配合調查。

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