氣候造成「石頭葡萄」 何欣純、江啟臣籲中央救助

立委何欣純（左二）會勘石岡葡萄農損，要求農業部從寬補助。（記者張軒哲攝）

部分果園產量不到兩成 農改場：新社達補助標準 石岡仍待調查

近期因大雨及高溫影響，台中正值開花期的葡萄授粉受阻，導致果實無法正常膨大，淪為發育不全的「石頭葡萄」，新社與石岡果農損失慘重，民進黨立委、台中市長參選人何欣純昨前往對手立院副院長江啟臣選區石岡與新社關心災損，江啟臣也派員到場，江啟臣強調，團隊上週已先前往新社葡萄果園視察，昨再深入石岡區掌握災情。

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直搗江地盤？ 何：大家都關心農業

另外，民進黨質疑江啟臣未對軍購表態，藍營多位女議員批民進黨為了讓軍購與無人機特別預算過關，竟強迫應維持議事中立的江啟臣進場配合民進黨的黨意投票；民進黨中市議會黨團總召周永鴻反批，江啟臣的「議事中立」只是看情況才拿出來的遮羞布，選擇性中立都掩飾不住的人，沒有資格領導台中。

江啟臣辦公室表示，「依照立法院組織法規定，正副院長本應秉持公平中立原則行使職權。」

何欣純昨到石岡區龍興里會勘葡萄農損，江啟臣派其姊夫陳繼華到場關切，何欣純見到陳繼華，親切喊聲「姊夫好！」但兩人在果園各據一方拍照，沒有互動交談。

石岡區龍興里黃姓果農表示，近年葡萄受到軟腐病與天候影響，幾乎年年虧損，今年整園葡萄無法收成，損失數十萬元。

農業部台中區農業改良場副研究員葉文彬指出，極端氣候打亂農民的耕作節奏，已經會勘新社廿一處葡萄果園，達農損補助標準，石岡區部分待進一步調查。

何欣純說，許多果園產量看起來不到兩成，影響農民生計，將全力要求農業部災損補助，且從寬認定現金補助農民。媒體詢問是否刻意直搗對手地盤，何欣純表示，農民生活與農業發展大家都關心。

江：請農業單位提出防災對策

江啟臣指出，將要求農業部、農糧署及農業改良場共同研議，針對極端氣候下的種植技術改良與防災設施，提出具體對策。

立法院副院長江啟臣姊夫陳繼華（左二）關心石岡葡萄農損。（記者張軒哲攝）

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