竹市府稱YouBike增站點 議員︰不要忘了南寮

新竹市府宣布今年將新增50個YouBike站點，但目前仍無新設站點進度。（記者洪美秀攝）

新竹市府宣布今年將新增五十個YouBike站點，但今年已過快一半，仍無新設站點進度，市議員劉康彥為南寮人請命，表示去年底議會總質詢時，他和同黨議員曾資程就質疑竹市YouBike設站效率超低，去年市府喊全市新設十站，但到十一月卻只設四站；今年市府總預算暴增，一口氣要新設五十站，但至今只聞樓梯響，且南寮人常被市府遺忘，籲市府提高行政效率，別再讓南寮人一直等。

市府︰上半年20站 下半年30站

市府交通處表示，今年擬增設的五十個站點，民代、里長及市民等各方建議的站點都會納入設站名單中，會以機關、學校、公園、交通節點及人口密集區等條件綜合評估規劃設站；市府會逐步確認站點、設站空間及土地權屬，若涉及私地或非市有地，則須取得土地所有權人同意，因行政作業及廠商備料需要時間，目標是上半年完成廿站，下半年完成卅站。

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南寮僅設兩站 地方聲聲盼

劉康彥提到，現在已是五月中了，今年上半年快結束，卻完全沒看到新的站點設立。而住在南寮的家長、社區管委會、Line群組，都說南寮人等YouBike真的等很久了！過去他在議會也多次提到，南寮現況只有舊港橋、南寮溫水游泳池這兩站，根本是杯水車薪，無法滿足南寮人的通勤需求。

劉康彥曾具體建議南寮六聯里新增站點，也說明南寮人尤其是年輕人對YouBike需求的迫切性，甚至在社群開放大家留言投票。結果，去年底市府仍然捨棄南寮。他呼籲市府正視南寮六聯里民眾、年輕學子的心聲，市府今年要新設的五十個站點，不要再遺忘南寮。

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