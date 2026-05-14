黃世杰戰桃園 與選將合照看板上架

桃園市議員李宗豪表示，黃世杰將帶領民進黨桃園隊共同努力，讓桃園建設再加速升級。（記者周敏鴻攝）

民進黨桃園市長參選人黃世杰完成與黨籍市議員參選人合拍形象照後，議員李宗豪已在龜山區中和路掛上第一面與黃世杰合照的競選帆布看板，黃世杰表示，民進黨桃園隊已在拍攝過程中交換許多意見，決定透過合照傳達桃園市的年輕活力，歡迎市民未來陸續捕獲看板後，能與他分享對桃園市建設發展的期待與願景。

黃世杰與民進黨議員參選人合拍形象照時，聽從造型師建議，或穿上招牌西裝呈現專業形象，或穿上牛津襯衫、Team Taiwan帽T、樂天桃猿球衣展現青春活力，也希望方便同黨議員參選人們，製作各具風格的競選看板；議員王珮毓說，她與多位議員都希望能在最短時間內，將他們與黃世杰合照的競選看板掛上街頭，展現出民進黨桃園隊整合地方力量、團結迎戰的態勢。

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李宗豪已掛上「杰出桃園，豪上加好」看板，選擇黃世杰、李宗豪穿著西裝呈現專業形象的照片，李宗豪表示，黃世杰與各區議員參選人合拍形象照，就是象徵二〇二六桃園市長選戰正式起跑，他相信黃世杰出身桃園市，具備市府、國會與中央部會歷練，熟悉地方需求，也有政策整合能力，是真正了解桃園市且能將中央資源、地方需求、市政執行有效串連的人才，能帶領桃園市迎接下一階段的挑戰。

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