桃園公車評鑑得標商 被爆與工程會黑名單有關

桃園市府交通局每年都會針對公車業者進行評鑑。（記者謝武雄攝）

議員質疑主要股東組成雷同 採購把關有疑慮 市府︰不同公司不影響資格

桃園市政府辦理公車營運服務品質評鑑案，昨遭議員余信憲在議會市政總質詢時爆料，輿智資通科技公司二〇二一年以二二〇萬元得標，隔年四五〇萬元得標，但輿智楊姓負責人因涉二〇一一年「台北市既有快速道路路側式車輛偵測系統故障檢修案」違法被判刑，遭行政院公共工程委員會列為黑名單廠商，停權三年，楊另犯貪污案判刑定讞入監，竟由主要股東組成雷同的智晟資訊服務公司在二〇二三年得標評鑑案，金額五五〇萬元創新高，「人在監獄，標案照拿，市府採購把關在哪裡？」

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議員批人在監獄 標案照拿

市府交通局長張新福、法務局長賴彌鼎答稱，輿智、智晟是不同公司，就是獨立的法人，輿智被列黑名單，不影響智晟投標資格，這是按照工程會解釋辦理；張新福會後受訪表示，若無故剔除智晟，市府在法令上站不住腳，評審委員只就投標廠商提供的方案審查，並不管廠商資格，智晟以往有實際績效而獲評委青睞，評委中也有外聘委員，不是市府能掌控。

蘇俊賓︰發函工程會建議改進

市長張善政答詢情緒似乎被激怒，強調即使受刑人為公司股東，只要公司未被工程會列入黑名單，都有資格投標；副市長蘇俊賓緩頰說，既然法令有漏洞，市府會發函工程會建議改進。

余信憲拿出法院對楊某的判決文書，證明質詢有所本，質疑兩公司主要股東雷同，到市府從事標案簡報、執行業務的是同一批人，過程形同借屍還魂，楊某坐牢中，竟可由智晟林姓負責人出面投標且得標，彷彿受刑人指揮小弟來標桃園工程，讓工程會黑名單制度破功，「法人外殼換了，背後團隊沒換」，就算資格沒問題，卻有道德疑慮。

余信憲認為，公車評鑑標案的目的是讓市府掌握客運服務狀況，改善公車脫班、誤點、班表不準、違規行駛等問題，但這些年遲遲無法讓市民有感，問題可能不只在客運業者，也可能藏在標案細節裡，市長不用生氣，應設法健全標案作業，政風、檢調單位則應調查有無弊端。

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