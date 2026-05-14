苗縣敬老愛心卡 6月起可搭計程車

「苗栗縣敬老愛心計程車隊」識別貼紙，方便民眾搭乘使用。（苗縣府提供）

苗栗縣敬老愛心卡目前僅能搭公車、火車及捷運，民代爭取開放使用項目，縣府評估增加搭乘計程車，昨與四大車隊簽約，宣布六月一日起上路，每月補助二百點（元）、單趟次最高一百點，約八萬人受惠。

縣府昨與台灣大車隊、金昌第一無線車隊、風城車隊及五權交通等四大車隊完成「苗栗縣敬老愛心卡擴大使用至計程車」簽約儀式，並邀議員、鄉鎮市長及相關單位共同見證此項社會福利政策啟動。

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苗栗縣截至今年四月底，老年人口已達十萬八千多人，占全縣總人口廿．五一％，目前敬老愛心卡持卡數約八萬張。此次敬老愛心卡擴大使用至計程車，補助搭乘區域為苗栗縣、新竹縣、新竹市及台中市，每月補助二百點、單趟次補助最高一百點。

縣長鍾東錦指出，尤其近年來客運運輸量能逐漸縮減，部分地區交通資源有限，希望透過加入計程車服務，補足偏鄉及公共運輸不足地區的交通需求。除了新增計程車項目，縣府預計七月再增加可使用敬老愛心卡到農會消費。

苗栗縣敬老愛心卡補助持卡人每人每月七百點（元），可使用搭乘公車、火車及捷運。社會處表示；公車部分除原有客運，也已自五月一日起新增捷乘客運營運路線可使用。

此外，縣府也感謝國立聯合大學建築學系吳桂陽教授協助設計結合苗栗吉祥物「貓裏喵」意象的敬老愛心計程車隊識別貼紙，方便清楚辨識搭乘使用。

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