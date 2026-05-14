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    首頁 > 生活

    6遊程多元 新北推綠色低碳旅遊

    2026/05/14 05:30 記者賴筱桐／新北報導
    新北推動綠色低碳旅遊，遊客走進坪林茶園親手採茶，體驗茶鄉慢活魅力。（新北市觀旅局提供）

    新北推動綠色低碳旅遊，遊客走進坪林茶園親手採茶，體驗茶鄉慢活魅力。（新北市觀旅局提供）

    全球面臨氣候變遷，減碳成為世界潮流。新北市推動觀光轉型，以「綠色、減碳、行動、共好」為四大核心主軸，建構兼顧環境永續與產業發展的低碳旅遊體系，並規劃六條遊程，串聯在地文化與環境教育，民眾可享受新北獨特的山海風光及人文風情，實踐環保永續生活。

    4大主軸 串聯在地文化與環境教育

    觀光旅遊局長楊宗珉指出，新北擁有豐富生態景觀與文化資源，包含鹿角溪人工濕地、台北水源特定區環境教育學習中心等環境教育場域，以及十三行博物館、鶯歌陶瓷博物館、淡水古蹟博物館、客家文化園區、新北美術館等文化場館，成為推動綠色旅遊的重要內涵。

    楊宗珉表示，觀旅局整合環保餐廳資源，輔導在地旅宿取得環保標章認證，推出「上山下海E宿新北打卡趣」活動，設置數十處電子集章點位，融入淡江大橋、美術館等景點，並攜手金級環保標章旅行業者，推廣綠色遊程。

    在減碳方面，綠色遊程經委託專業機構進行碳足跡計算，涵蓋遊程設計、交通運輸、餐飲及活動體驗等環節，結果顯示，每位參與的旅客相較自駕車旅遊，可減少約十公斤碳排放量。

    楊宗珉說，去年推出三條兼具低碳永續與在地文化深度的綠色旅遊路線，包括水源茶香坪林漫遊、鐵道綠跡雙溪猴硐人文走讀、藝境三鶯時光慢旅，今年再推三鶯捷運文化之旅、碧潭烏來山水漫遊及淡水水岸淡江大橋人文之旅，呈現新北多元地景風貌。

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