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    首頁 > 生活

    淡江大橋順暢 紓解關渡大橋3成車流

    2026/05/14 05:30 記者賴筱桐、黃子暘／新北報導
    淡江大橋昨天是通車第二天，圖為淡水端沙崙路晚間7點情形。（交通局提供）

    淡江大橋昨天是通車第二天，圖為淡水端沙崙路晚間7點情形。（交通局提供）

    上班尖峰時間正常 下午3到4點下橋處等候較久 侯友宜要求全面檢視

    淡江大橋十二日通車，新北市長侯友宜昨表示，首日有許多民眾「嘗鮮」，交通有點混亂，不過昨天路況大致平順，達到預期紓解關渡大橋車流三成的效益。他強調，「沒有安全，橋再美麗都沒有意義」，要求有關單位全面檢視，力求交通安全、順暢。

    闢4條公車路線 桃機到淡水不到一小時

    交通局長鍾鳴時指出，因應淡江大橋通車，市府新闢四條新的公車路線，目前試營運，其中從桃園機場第二航廈昨天早上六點發車，不到一小時抵達淡水，前往板橋的快速公車七點從淡水發車，八點五分抵達板橋。

    台61線北上轉台64線 仍有車多情形

    鍾鳴時說明，淡江大橋發揮車流移轉效益，紓解以往關渡大橋、台二線淡水民權路壅塞情形，昨天全日平穩順暢，上午上班尖峰時間回歸正常車流，沒有塞車，下午三點到四點出現一波車流，主要是從淡水中正路下橋處，紅綠燈週期設計較長，導致駕駛人等候時間久，會盡速檢討；昨晚七點多，淡水民權路、關渡大橋、八里龍米路車流都順暢，但是台六十一線北上轉台六十四線仍有車多情形，假日需要特別留意。

    侯友宜表示，淡江大橋通車後行車時間約縮短廿到卅分鐘，達到預期紓解關渡大橋卅％車流量的成效，第一天許多民眾嘗鮮、體驗，狀況有點混亂，其中機車道淨寬一．五公尺，二車併行困難，冬天常有東北季風，加上淡水河口天氣變化，可能提高事故風險，經過警方疏導，並調整號誌秒數，路況趨於順暢，至於機車族反映議題，將和公路局研究是否規範限速措施。

    議員批指標設計邏輯混亂 要求改善

    此外，市議員陳偉杰質詢指出，淡江大橋指標設計邏輯混亂，還有疑似存在「電燒擴孔」等嚴重施工瑕疵，要求市府一週內完成安全疑慮調查與改善複查。

    陳偉杰說，用路人欲從淡水走淡江大橋往桃園機場，上橋後僅看到「台六十一台北港往南」等模糊標示，外地遊客不清楚應走林口方向，結果誤下交流道進入市區，他要求交通局與中央單位協調，在關鍵節點加註「桃園機場」明顯圖示；此外，沙崙路下橋路段左轉道偏移漸變長度不足，導致動線變成「扭扭路」一般的交通瓶頸，加上銜接點緊鄰公車站牌，影響車流，要求交通局一週內現勘標線與站位 。

    工務局長馮兆麟、交通局長鍾鳴時回應，新動線有適應期，會蒐集地方民意檢討；下橋部分由公路局施作，過去會勘發現路寬不一問題，是否為標線不足，將持續追蹤。

    淡江大橋昨天是通車第二天，車流比首日平順。（交通局提供）

    淡江大橋昨天是通車第二天，車流比首日平順。（交通局提供）

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