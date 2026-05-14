全球首創 清大成功開發28奈米CPO光電傳收機

清華大學與台灣半導體研究中心合作，開發28奈米晶片CPO的光電傳收機，可達100Gbps以上的速度，要促進矽光子科研在產業落地。（記者吳柏軒攝）

國科會補助清華大學團隊，成功開發出單通道一百Gbps（每秒傳輸Gb）的光電傳收機，利用半導體共同封裝技術（CPO）在成熟製程的廿八奈米晶片上組裝，並創新電路設計，已應用在四百或八百Gbps乙太網路，可取代資料中心傳統插拔式模組，有效提升資料傳輸速率，也因矽光子架構大幅降低系統耗電。

矽光子架構大幅降低系統耗電

清大電機系副教授彭朋瑞表示，傳統電傳輸資料會受到銅線傳導瓶頸，有頻寬受限、高耗能、高延遲等問題，矽光子是用光子取代電流傳輸訊號的技術，把光跟電相關晶片透過CPO整合，將傳統多段銅線傳輸整合成一段，傳輸速度若以插拔式光模組相比，將從四百／八百Gbps提升到大於一．六Tbps，為二倍以上，新一代AI資料中心正全面朝矽光子發展。

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單通道傳輸速率達一百Gbps

彭朋瑞與同系副教授謝秉璇、清大電工所副教授劉怡君，以及國研院台灣半導體研究中心博士林銘偉等人攜手，開發「四階脈衝振幅調變（PAM-4）傳收機」，單通道傳輸速率達一百Gbps，主要是透過電路設計的創新，有效率分辨訊號；相較於國際大廠CPO晶片多採七奈米以下的先進製程，該團隊用廿八奈米實現CPO並達到同速，是全球首創。

林銘偉補充，七奈米晶片比廿八奈米貴，價差約十倍；彭朋瑞說，團隊技術有助成熟製程提升應用，還可用於先進製程改進以達到更低功耗，已取得美國六項、國內八項專利，盼技術在產業落地。

國科會補助清華大學團隊，研發矽光子CPO技術，開發出28奈米晶片下的100Gbps光電傳收機，有助半導體成熟及先進製程更上一層樓。 （記者吳柏軒攝）

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