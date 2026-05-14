花蓮2.7億營養午餐招標疑涉弊 教育處遭搜索

花蓮地檢署日前指揮法務部廉政署等單位，兵分多路搜索花蓮縣府教育處等地。（記者王錦義攝）

花蓮總預算二．七億的營養午餐涉招標弊案，花蓮地檢署指揮花蓮調查站、廉政署等單位，日前兵分多路搜索縣府教育處等十四處，前教育處盧姓體健科長昨以廿萬元交保，並限制出境、出海；縣議員吳東昇、卓姓、廖姓等廠商都以卅萬元交保，不排除未來案情向上延燒。

前體健科長、議員、廠商交保

涉案的廖姓、卓姓夫妻檔業者來自桃園，近年在花蓮透過青年輔導創業，設立中央廚房切入團膳市場，疑透過議員吳東昇，與縣府高層有交集，三人均卅萬交保。本案主要承辦人張姓女營養師，五萬元交保；陳姓議員助理十萬元交保。

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過去國中小弱勢學童營養午餐原由教育部補助，花蓮縣政府從二〇一一年比照其他縣市推動全面免費營養午餐政策，開辦至今已十五年。

花縣議長張峻、議員謝國榮二〇二三年分別在議會質詢，質疑總預算高達二．七億元的營養午餐案，原本有七家廠商招標，有一家資格不符，廢標重新招標後，主管機關將應有五年優良條款規定刪除，分十小案，最後讓原本資格不符廠商得標。

地方控縣府開後門讓廠商得

地方盛傳有一家廠商與縣府高層相當友好，質疑縣府重新招標時，刻意刪除原本要求的「履約能力」限制並調降投標門檻，最終，該名原本資格不符的廠商順利得標，引發地方議論，指控此舉形同「開後門」量身打造標案。

花蓮縣政府表示，本案已進入司法程序，將全力配合檢調釐清事實，目前仍處於偵訊與調查階段，希望外界不要有過多的猜測，最終結果應以司法調查結果為準。校園營養午餐供應現狀一切正常，品質監測機制運作穩定。

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