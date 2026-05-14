鯖魚、竹筴魚禁漁區 最快下月擴至蘇澳外海／首度納入混獲體長限制 永續漁業資源

農業部漁業署擬最快自今年六月中旬起擴大鯖魚和竹筴魚網具漁船禁漁範圍自蘇澳地區外海，也將首度納入鯖魚和竹筴魚混獲體長限制。（資料照，記者江志雄攝）

為讓我國沿近海漁業資源永續，農業部漁業署最快六月中旬起擴大鯖魚和竹筴魚網具漁船禁漁範圍至蘇澳地區外海，也將首度納入鯖魚和竹筴魚混獲體長限制，鯖魚體長必須大於廿公分、竹筴魚體長必須大於十七公分，少於規定長度的漁獲不可高於五成。

鯖魚、竹筴魚都是國內重要沿近海漁獲，為永續資源利用，漁業署二〇一三年起就規定使用網具漁網漁船的禁漁期，近年陸續訂定捕撈總量管制等規定，今年鯖魚和竹筴魚的捕撈總量為九萬噸。漁業署統計，二〇二二年到二〇二四年間平均漁獲量約七．八萬噸。

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漁業署組長劉福昇表示，經委託專家調查後發現，蘇澳外海漁區（東經一百廿二度零分至十二分，北緯廿四度卅三分至四十三分間的海域），以及東北海漁區的北緯廿四度以北到廿六度以南相關海域，都發現鯖魚、竹筴魚魚群活動足跡，考量相關海域多使用網具或拖網漁船作業，決定蘇澳外海漁區每年四月十六日到隔年的一月十四日，禁止網具漁船進入作業，東北海區新劃設的海域，新增加每年五月十五日到五月卅一日期間為禁網具漁船進入作業期。

劉福昇指出，同樣依科學調查與周邊國家作業規範，也新增竹筴魚和鯖魚的漁獲體長限制規定，鯖魚體長必須廿公分以上，竹筴魚的體長要十七公分以上，考量網具漁船作業難以主動選擇物種大小，混獲比例規定不可超過該航次漁獲量五成。

隨近年推動禁漁期以及漁量總獲管制，劉福昇表示，目前不論鯖魚或竹筴魚的體長都沒有變小，漁獲量可能受當年度氣候影響會有變化，但大致上穩定，已見成效。相關規定已跟產業團體討論後並獲共識，最快今年六月中旬上路。

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