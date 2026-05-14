「中榮代刀案」醫材商執刀 5患者病情惡化／一病患無法行走 楊孟寅醫師竟回「那你就躺著啊」

台中榮總今年一月爆出神經醫學中心楊孟寅、鄭文郁主任，容留廠商在手術室「代刀」，台中地檢署調查後昨天偵結，建請法院對兩人從重量刑。 （翻攝醫院官網）

台中榮總神經醫學中心楊孟寅、鄭文郁兩位主任醫師，遭爆容留廠商在手術室代刀，台中地檢署調查後，兩人坦承二〇二三年起有二年多時間，由陳姓等醫材商違法替十三名患者執行部分手術，兩人收取「公關費」，其中五名患者術後未康復、病情惡化。一名患者因無法行走，回診時楊孟寅竟說：「那你就躺著啊」。

中檢查出，從二〇二三年三月至二〇二五年十月間，楊孟寅、鄭文郁兩人分別有七次、六次，由不具醫師資格的醫材廠商或業務替十三名患者執行部分手術，楊、鄭兩人均在「手術負責醫生」一欄簽名。

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2醫師坦承犯行 辯解未對病患造成實際損害

中檢表示，本案醫材廠商為確保醫材銷售利潤，由陳姓、林姓、林姓等三名醫材廠商代醫師執行手術勞務，再依醫材銷售金額提撥二至三成款項，作為「公關費」回饋予楊、鄭兩人，形成「醫師掛名、廠商執刀、私下分利」的模式。

中檢勘驗檢舉影片後發現，兩人請廠商代刀時，有未刷手、未穿無菌衣，甚至主刀醫師直接離開手術室，獨留廠商在患者旁執行手術，還有醫師在旁閒聊笑鬧等離譜情形。中檢指若術中出現大出血、過敏休克等突發併發症，無法即時採取醫療應變，是對「醫師執照證明專業能力」的根本背叛。

中檢指出，楊、鄭兩人雖坦承犯行，但未對全部犯罪所得吐實並繳回，且都辯解「未對病患造成實際損害」，但經詢問十三名接受代刀手術的病患，其中有五名患者未因接受手術而康復，甚至病情惡化。

一名林姓患者，至台中榮總尋找楊孟寅手術想根治脊椎問題，但透過二次手術，耗費不斐手術費後，反而無法行走、工作。

檢方指出，楊、鄭等五人，均犯醫師法之非法執行醫療業務及刑法詐欺取財等罪嫌，其中楊孟寅之前因執行醫師業務有詐欺犯行經緩起訴處分，如今再犯，建請對二人從重量刑。陳姓等三位醫材商，已繳回犯罪所得且坦承犯行，建請量處適當之刑。

衛福部預計下月公布全國手術室指引

衛福部醫事司專門委員郭威中指出，涉案二名醫師停業處分一個月，已執行完畢，後續地方衛生局會針對起訴書內容，評估是否移送懲戒，不排除再處以停業或撤照。

郭威中說，醫策會一月底已組成專案小組進行調查，經多次醫院實地訪視，召開十次會議，「全國手術室指引」預計六月底公布，將就可進出手術室的人員資格詳加規範，規劃納入二〇二六至二〇二七年病人安全目標。

台中榮總神經醫學中心遭爆容留廠商在手術室代刀。（資料照）

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