鶯歌山水步道 打造地景式遊戲場

鶯歌山水步道環境改善工程，利用土丘高低差打造地景式遊戲場。（模擬圖，新北市高灘處提供）

全齡複合式休憩場域 改善停車空間 營造高綠覆率環境

新北市高灘地工程管理處辦理「大漢溪左岸鳶山堰至鶯歌山水步道周邊環境營造工程」已經開工，將建置地景式遊戲場與優化停車空間，成為全齡且綠意盎然的複合式休憩場域，預計今年十二月完工。

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利用土丘高低落差 設置溜滑梯

新北市高灘處長黃裕斌表示，大漢溪左岸山水步道景觀優美，是自行車騎士往返新北市與桃園市交界的重要休憩節點，也是市民休憩眺景首選，為滿足多樣化需求，工程利用既有土丘高低落差，設置磨石子溜滑梯，並規劃綜合式擺盪鞦韆設施及具有挑戰的攀爬式遊樂設施，也配置太空漫步、臂力訓練器及大轉輪等體健設施，打造適合各年齡層的遊戲空間。

黃裕斌說明，工程除了增設遊憩設施，也包含停車場行人動線優化與景觀綠化，並設置指標系統，種植樟樹、光臘樹、九芎及灌木等台灣原生種，不僅提供遮蔭空間，也營造高綠覆率環境的舒適空間，串聯親子遊憩與生態賞景功能，為鶯歌地區增添河濱新亮點。

新北野山林 首波3遊程開放報名

此外，新北市觀光旅遊局昨發表「新北野山林」系列活動，首波已開放線上報名，包括淡水、三芝、平溪步道三條路線，結合旅遊業者通路平台推廣新北山林遊程，整合交通接駁、在地文化導覽與深度生活體驗。

觀旅局長楊宗珉表示，首波三條山林遊程包括淡水「楓樹湖步道」，串聯楓樹湖古道與天元宮的景緻行程，健行後安排在四星級酒店享用下午茶，遠眺淡江大橋；三芝「賞桐步道」串聯王昭權美術館與在地藝文咖啡館；「淡蘭古道—五分山步道」，沿五分山群前進，最後在新平溪煤礦博物園區體驗放天燈。民眾可至雄獅旅遊或新北市觀光旅遊網官網報名遊程。

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