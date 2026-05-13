淡江大橋通車首日 淡水、八里匝道回堵

民眾在淡江大橋人行道上暢快體驗。（記者林正堃攝）

淡水沙崙路一度塞到新明隧道 八里忠孝路堵到博物館路

淡江大橋昨天通車，民進黨新北市議員鄭宇恩跟團隊騎機車上橋觀察，從淡水至八里端來回兩趟，發現淡水和八里端匝道都出現嚴重回堵。市府交通局表示，現場員警、義交適時指揮疏解，後續會持續觀察，根據車況調整疏導措施。

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交通局指出，首日淡水端中正路與沙崙路口在通車後兩小時車流較為集中，沙崙路車隊一度回堵至新明隧道，經現場員警即時依車流狀況調整號誌，大約一至兩個號誌週期稍微紓解。

議員騎車體驗 建議加強周邊指標

八里端方面，臨港大道與忠孝路口因車流集中匯入忠孝路，且車流可分往南、北雙向行駛，近午一度回堵至博物館路；另為避免往南汽機車於忠孝路口迴轉上橋造成安全隱憂，交通局已緊急增設禁止迴轉標誌。

鄭宇恩點出，自行車道及人行道通往周邊景點的指標可再加強，團隊幕僚指出，很多民眾從橋上走下八里端時，會困惑要去哪裡搭公車回淡水，或是要走去八里渡船頭要多遠，但橋上一切空白，橋下只有往觀海長堤、往淡江大橋兩個方向指標。

交通部公路局北區養護工程分局回應，自行車道及人行道通往周邊景點的指引牌面部分，將於近期邀集相關單位會勘研議增設位置，提供用路人正確指引。

鄭宇恩說，機車道的護欄仍有許多銳角面沒有完成包覆，昨天還發現自行車道與人行道也有類似情況；公路局先前說大橋的風切噪音來源是人行道護欄，昨天看起來在八里自行車道護欄的消音膠條還沒全數黏貼。

北分局指出，將邀集施工單位逐項檢視改善；欄杆風切聲部分，目前施工單位在進行永久改善方案測試階段，測試完後將一併安裝降噪扣件於兩側欄杆。

四線公車今起試營運 平台先預約

此外，新北市交通局新闢「九八八板橋快線」、「九八九機場快線」、「九九〇機場快線」及「一一五淡水八里觀光公車」四條公車路線，從今天起至六月十日試營運，已開放民眾透過「跳蛙公車二．〇平台」線上預約，只要五元就能搭乘。

淡江大橋下橋處塞滿停等紅燈的汽車及機車。（記者林正堃攝）

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