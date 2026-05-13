跨市民大道空橋輕量化 追加預算變11億

台北市工務局新建工程處辦理「跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋興建工程」，追加預算三億元。圖為模擬圖。（台北捷運公司提供）

台北市工務局新建工程處辦理「跨市民大道串聯線形公園立體連通空橋興建工程」，追加預算三億元，從八億一一七九萬餘元調整為十一億一一七九萬餘元，昨經市議會工務委員會無異議通過，將送大會二、三讀後，由台北捷運公司再度辦理發包。新工處處長林昆虎說明，主要是因應地下有捷運，空橋結構輕量化而調整增加施工費。

議會工務委員會通過

林昆虎說明，跨市民大道空橋是西區門戶計畫周邊立體人行動線系統的延伸，二〇二三年編四億六六一八萬餘元，都審委員建議連台北車站東側的國光客運存廢與銜接台鐵再做確認；市府決定清空國光客運台北站後，預算追加到八億一一七九萬餘元，將原本只是穿過市民大道約四公尺寬的空橋，增加到寬十五公尺、長一百公尺。捷運公司受委託發包，二〇二五年進行三次招標流標，潛在商源雖有投標意願，但對金額期待有落差；府內調整後，今年初市政會議同意追加三億元。

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林昆虎解釋，台北市土木技師公會結構外審認為，避免增加下方捷運隧道箱涵承載負擔，希望空廊結構再輕量化，把原本結構體的平撐式屋頂改為懸吊式屋頂，工法跟鋼料損耗增加，跨越市民大道，施工難度高，加上工期約三年，承擔風險較大；主要是增加施工費及隨工程造價比例調整的空污費、公共藝術設置費等。

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