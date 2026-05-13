北市反針孔法令上路一年 衛局未實地稽查

醫美集團爆出在診間裝針孔偷拍患者，引發各界譁然。台北市議員林亮君昨在議會質詢指出，「台北市公共場所防止針孔攝影管理辦法」上路一年，各場所主管機關稽查覆蓋率偏低，且多數書面稽查，無現地稽查。警察局長林炎田表示，稽查覆蓋率有精進空間，將與各主管機關研議是否全面稽查。此外，議員苗博雅指出，有醫美業者主張患者簽名「同意錄影」，是否具法律效力？黃建華解釋，合約書要說明清楚外，簽名的民眾也要充分了解，否則不能作為實質簽署的效力，近期將積極偵查合約內容。

多數書面稽查 覆蓋率低

林亮君表示，北市反針孔法令上路一年，除了近期醫美診所案外，沒有查到任何不法情事開罰；從今年第一季的數據來看，各局處稽查覆蓋率都不高，教育局轄管三千多場所，覆蓋率僅三％，衛生局轄管近五千場域，只稽查卅三間，覆蓋率僅〇．七％。不僅稽查數量低，且多數採用書面稽查，流於形式，醫療院所今年甚至尚未實地稽查過。要求涉及更衣、裸露的場所應全面實地稽查，也應配合反針孔偵測儀器，不該只用目視。

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衛生局長黃建華坦言沒有實地稽查，近期將積極稽查，尤其針對合約簽署效力部分；林炎田也說，用儀器偵測絕對比目視更清楚，實地稽查也會比書面稽查好，書面主要作為輔助效果，贊成以實地、儀器稽查為方向。將與各主管機關討論研議全面稽查。

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