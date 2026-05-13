北市環局填補3815處鼠洞 議員批流於形式

台北市議員陳怡君表示，填補的鼠洞土很鬆軟，用枯葉蓋住，隨便撥開就是鼠洞。（陳怡君提供）

台北市議員陳怡君昨指出，環保局上週表示已填補三八一五處鼠洞防治鼠害，但她上週六走訪市區多處看到鼠洞，隔兩天回勘，發現市府是以鬆軟土壤搭配枯葉填補，補救措施流於形式，在專業防治眼光下無異掩耳盜鈴，批評市府玩假球的表面工夫，除了累死基層人員，對改善環境毫無幫助。環保局長徐世勲表示，將與公園處確認填補方式，也會想辦法解決髒亂點。

用鬆土、枯葉填洞 擋不住老鼠

陳怡君指出，市府各局處動員清消滅鼠，但上週六她走訪中山區、松山區，在建國高架橋下兩旁行道樹的花圃看到鼠洞，松山區人來人往的人行道植栽更是千瘡百孔，一棵樹幹根部布滿十一個鼠洞，鄰近每棵路樹都有多個鼠洞，還有一處花圃布滿廿個鼠洞，讓人看了頭皮發麻。隔兩天，她回到現場勘查，發現廿多處鼠洞用鬆軟土壤搭配枯葉填補，根本檔不住老鼠，有些還明顯從洞內被挖開。

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陳怡君批評，北市府急就章玩假球的表面工夫，除了累死基層人員，根本無助改善環境。且大清消是在公共區域，但有一些私人產權淪為公衛及公安死角，市府卻無力處理。

徐世勲不否認有鼠洞，但表示根據專家學者的說法，部分是土壤流失造成的凹陷。而一般會用堅硬的石塊填補鼠洞，將與公園處確認填補鼠洞的方式，並想辦法解決髒亂點。

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