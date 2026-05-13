產權問題 公館嘉禾新村歸還軍方

北市嘉禾新村位於公館永春街，在2015年登錄為歷史建築後，由文化局代為辦理修復再利用。（北市文化局提供）

民眾憂成蚊子村 文化局︰國防部若需協助 應編列經費委辦

國防部所轄位於台北市公館的「嘉禾新村」，在二〇一五年登錄為歷史建築後，由文化局代為辦理修復再利用，近兩年吸引近十萬人次到訪；因產權登記受阻，五月起歸還由國防部陸軍後勤指揮部管理維護，暫停對外開放；民眾嘆可惜、憂成「蚊子村」，文史工作者也質疑國防部文資維管能力，擔憂會「讓園區慢慢爛掉」。文化局指出，國防部若需文化局協助，應編列相關經費委辦。

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修復再利用 近兩年10萬人次到訪

「嘉禾新村」位於公館永春街，鄰近新店溪畔，文化局修復空間後，於二〇二二年底成立「嘉禾故事館」辦理展覽、走讀及講座活動，開放民眾免費參觀，以歷史建築融入時代背景，實踐環境劇場、親子園區、眷村文化保存創生，二〇二四年吸引三萬九一三一人、二〇二五年吸引五萬八六六三人到訪。

文化局指出，代管「嘉禾新村」逾十年，持續辦理文化資產修復、管理維護及再利用等作業，加上每年私有土地租金，截至去年底，累計已支付逾二億五千萬餘元。但國防部至今仍未能提供當時建物起造等原始資料，導致建物產權登記受阻，又土地分屬國、市、私有土地，產權複雜，文化局推動再利用屢遭私地主抗議、提告。

台北教育大學文創系兼任助理教授蕭文杰指出，「嘉禾新村」花大錢修復，文化局現在甩手不管，國防部沒有文資修復與推廣的專業，只會讓文資落入火坑，變成蚊子館；當年爭取「嘉禾新村」全區保留的好勁稻工作室發起人郁良溎也擔心，全台不少眷村在國防部收回後都架設圍籬封起來「讓園區慢慢爛掉」，擔心「嘉禾新村」步上後塵。

文化局建議軍方適度開放參觀

文化局表示，陸軍後勤指揮部自五月一日起接管「嘉禾新村」，接續辦理文化資產維護與再利用事宜，若需文化局協助，應編列相關經費委辦；已在四月發函國防部，提醒歷史建築依《文化資產保存法》應適度開放大眾參觀。

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