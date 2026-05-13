西門町負壓吸菸室 啟用3天門故障

北市議員鍾佩玲發現西門町負壓吸菸室上路3天，門就故障關不起來。（鍾佩玲提供）

台北通吸菸區地圖須4步驟才看得到不便民 市府︰將改善硬體管理 更新地圖

台北市長蔣萬安推動「無菸城市」，首批五處指定負壓吸菸室七日啟用，五月宣導期後，西門、心中山商圈將於六月一日起全面禁菸；市議員發現許多細節待改善，包括西門商圈指定負壓吸菸室上路三天，門就故障關不起來；「台北通」上的「指定吸菸區地圖」要闖關四步驟才看得到，且只有中文版本，對外籍人士不友善；還有議員建議比照交通局的通學區，盤點學校周邊必經路線設置禁菸區。衛生局長黃建華回應，會持續精進改善吸菸室硬體管理，並與資訊局討論更新吸菸區地圖，與教育局共同評估在通學區、通學巷設置禁菸區。

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負責設置負壓吸菸室的新工處說明，門弓器設置讓門自動緩慢開闔，因上路後使用量大，昨已將門改成手動。

議員建議通學區設置禁菸區

台北市議會昨進行警政衛生部門質詢，多位議員關心「無菸城市」的政策推動；鍾佩玲指出，「無菸城市」在商圈上路後，擴及一區一個示範里，但在公所相關人員的教育訓練上尚未見安排，質疑是要跟無菸燈節一樣，先上車後補票嗎？另針對指定負壓吸菸室沒有全時段開放，認為應針對半夜的吸菸者規劃配套。她還點出，西門町的指定負壓吸菸室上路三天就發生門關不起來的故障，「實在太掉漆」。

地圖僅中文版對外籍人士不友善

何孟樺認為，「台北通」的吸菸區地圖，使用圖標太小，顏色也跟地圖的底色相近，難以辨認；且從首頁開啟後，要經過四個步驟才能找到吸菸區地圖，太不方便，且目前只有中文版本，對外籍人士不夠友善。

王閔生表示，有家長陳情，孩子通學路上總是有人抽菸，希望比照交通局規劃的通學區對車輛限速或時段性禁止車輛通行，衛生局應該配合教育局盤點通學必經路線，設置禁菸區，讓家長放心。

黃建華表示，指定負壓吸菸室有維管與工程單位，會持續精進並改善吸菸室的硬體管理，針對吸菸區地圖的部分，會與資訊局討論並進行更新，同時提供外籍族群友善措施。至於通學區、通學巷設置禁菸區，將與教育局一起討論評估，若沒問題就可以進行。

北市首批指定負壓吸菸室5月7日啟用。（資料照）

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