愛爾麗偷拍事件》竹縣勒令竹北店 明接受行政調查

愛爾麗醫美診所竹北店被縣府下令，週四到縣府接受行政調查。（竹縣府衛生局提供）

全國連鎖的愛爾麗醫美診所偷拍事件在竹縣仍有餘震，其竹北店雖經新竹檢、警初步調查並未發現有針孔等偷拍設備，但縣府消費者服務中心已接獲近廿件消費申訴，縣府勒令業者週四（十四日）必須接受行政調查；縣府消費者服務中心也針對受理的申訴案，發函要求業者收文十五日內必須妥適處理消費爭議。

縣府消保官陳雅芳說，有消費者投訴，業者退費文件上曾出現「放棄民刑事請求權」等特別約定條款，擔心權益會受影響。她提醒民眾，有權拒簽不合理條款外，退費並不影響後續依法請求損害賠償或提出刑事告訴的權利。他們也已要求愛爾麗竹北店刪除前述不合理條款，竹北店則稱他們沒要求民眾簽立放棄訴訟權，民眾可自行刪除前述條款，他們也願退費。

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陳雅芳說，對於已購買課程或服務的會員，她要求企業對這些消費者仍有未履行的課程、療程或服務，應先依契約內容直接辦理退費；後續若另有涉及損害賠償、隱私權、肖像權等問題，待檢警調查釐清後，將再主張消費者的權益。

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