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    首頁 > 生活

    桃園城市文化走讀 推3路線

    2026/05/13 05:30 記者李容萍／桃園報導
    桃園市文化局推出「來趣桃Ⅲ」文化小旅行系列走讀活動，圖為壢小故事森林。（記者李容萍攝）

    桃園市文化局推出「來趣桃Ⅲ」文化小旅行系列走讀活動，圖為壢小故事森林。（記者李容萍攝）

    桃園市政府響應五月十八日「國際博物館日」，以「城市即博物館」為核心精神，推出「來趣桃Ⅲ」文化小旅行系列走讀活動，即起於文化局官網報名，有三條主題路線各二場次，串聯桃園老城區、中壢街區、眷村園區及文化館舍等場域，邀民眾以行走與體驗方式深入城市紋理，在日常生活中發現文化的多元面貌。

    文化局長邱正生說，三條主題路線分為「桃園老派愛情故事」十七、廿三日進行，以七、八〇年代為背景，走訪桃園文學館、景福宮、中山路與博愛路一帶，重現昔日從戀愛、約會到婚嫁的人生軌跡；「澗仔壢慢遊找故事」十七、廿四日登場，從中壢第一公有市場出發，沿老街溪與舊街區前行，走訪壢景町、壢小故事森林及中平路故事館等；「眷村懷舊光陰故事」卅、卅一日規劃單日深度行程，串聯馬祖新村、忠貞新村與太武新村，結合滇緬料理手作體驗、米干品嘗及民族服飾體驗。

    活動導入「貼紙蒐集機制」增添互動與參與趣味，串聯桃園文學館、大廟口派出所、我愛蜜蜂、壢景町、壢小故事森林、巷仔46文化共享空間、馬祖新村眷村文創園區、異域故事館及太武新村眷村文化園區九處場館，完成走讀可獲得博物館日紀念小毛巾。

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