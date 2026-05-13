桃園垃圾費隨袋徵收 張善政：循序漸進推動

桃園市府強調，從試行隨袋徵收四個月的成果來看，垃圾減量成效明顯。（記者李容萍攝）

議員憂增民眾生活負擔 張：目標花費少、垃圾減量、回收增

桃園市「垃圾處理費隨袋徵收政策」是否全面實施，引發市民高度關注，民進黨市議員王珮毓、張肇良昨在議會定期會市政總質詢時，反映越來越多人擔心政策未來擴及一般家戶，恐會增加生活負擔，兩人要求市長張善政簽署「任內不推動隨袋徵收政策」承諾書，對此，張善政拒絕，還強調政策推動是循序漸進，三大目標是「民眾花費更少、垃圾量達到減量、資源回收增加」，當目標能達成，且多數市民能接受時，才會全面推行。

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張肇良：垃圾未減少 只是移轉

張肇良表示，環保局工作報告稱試辦單位（政府機關、高中職以下學校及公有市場）的垃圾量，從每日一百卅噸降至一百噸，但他觀察發現，許多學校老師要求學生將垃圾帶回家，攤商也因不想買專用垃圾袋而將垃圾帶回處理，甚至隨意丟棄偏僻處，令人質疑垃圾量並未實質減少，只是發生「移轉」，市府應加強資源回收宣導，而非強逼市民買垃圾袋。

王珮毓也說，許多市民認為新制會增加生活開銷，全市近百萬客家人口，生性節儉，常會將塑膠袋清洗晾乾後重複利用，若實施隨袋徵收，等同迫使他們「買一個塑膠袋，再裝一個垃圾」，經比對網購、市售垃圾袋與專用垃圾袋的價格，一百廿公升黑色大垃圾袋價差高達五倍，要求張善政簽署承諾書，保證任內不推動家戶垃圾費隨袋徵收。

環局：試辦4個月 減量率達25.7％

環保局長顏己喨說明，試辦四個月，推動前，試辦對象日均垃圾量約一三〇公噸，實施後降至九十六．六公噸，減量率達廿五．七％，顯示能有效促使使用者落實垃圾分類與源頭減量，且累計減少的垃圾量與全市整體減少量接近，證實並非將垃圾轉移他處。

隨水徵收 桃市每度比雙北多3.7元

副市長蘇俊賓表示，垃圾處理費隨袋徵收後，原來「隨水徵收」的費用即會停收，目前桃市隨水徵收每度十三．七元，比雙北多三．七元，桃市一家四口年均垃圾處理費約一四九二元，反觀台北市隨袋徵收，一年買垃圾袋費用約六百元，「隨水費徵收，大家吃大鍋飯，隨袋徵收才是資源回收最大的動機。」

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