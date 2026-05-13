苗市中華路北段、中正路 將改善人行空間

苗市公所接續推動中華路北段人行空間改善工程。（苗栗市公所提供）

苗栗市中華路為南北幹道，車流量大，南段已由縣府完成人本道路改善，公所接續推動北段優化，獲內政部國土署核定三百七十六萬七千元規劃費；另，中正路一二九七巷至愛國路周邊人行空間改善工程，同步獲國土署核定一千五百萬元設計及工程費。公所期許透過整體路段優化，以有效強化人車分流、降低事故風險，打造友善以人為本的交通環境。

苗栗市中華路南段（國華路至為公路），已由縣府執行完成人本道路改善，優化人行道及行車空間。市公所接續推動中華路（國華路口至經國路五段路口）人行空間改善工程。

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市公所預計規劃於中華路北段約四公里路段，新增雙邊行人道、改善十二處路口，包括路口幾何改善、標誌標線優化、增設行人專用號誌、改善行人穿越線與無障礙通行空間及新設路燈美化道路意象。公所表示，將展開細部設計，初估工程費約八千萬元，後續將持續爭取辦理。

另，中正路南段一二九七巷口至愛國路口無實體行人保護空間，道路多由交流道方向來車，人車爭道嚴重。經公所提報計畫爭取，同步獲國土署核定設計及工程費一千五百萬元，其中中央補助一千二百六十萬元、公所自籌二百四十萬元，將規劃新增六百公尺雙邊行人道、改善五處路口，包括設置入口車道轉彎優化，路口行人等待區角隅外推等。

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