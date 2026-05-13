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    首頁 > 生活

    總院長遭AI變臉冒名代言 彰基籲勿受騙

    2026/05/13 05:30 記者湯世名／彰化報導
    AI深偽詐騙影片冒用彰基總院長陳穆寬名義推薦不明產品。（彰基提供）

    AI深偽詐騙影片冒用彰基總院長陳穆寬名義推薦不明產品。（彰基提供）

    最近在社群媒體流傳一段影片，利用AI深偽技術惡意冒用彰化基督教醫院總院長陳穆寬形象、聲音與姓名，並植入虛假醫療建議或推薦不明產品，傳出已有民眾受騙上當，陳穆寬昨天強調，所有代言都是AI深偽詐騙影片，民眾勿受騙，以免破財傷身。

    陳穆寬說，AI影片製作得維妙維肖，還編製出他的音調，甚至說出「如果七天內無效，就讓我陳穆寬從此不提謙卑服事四個字；如果一個月內無效，就讓我陳穆寬從此不拿手術刀」的荒謬用語。

    彰基發言人張尚文指出，陳穆寬⁩是國際知名的口腔癌專家，因為其在口腔癌治療及研究領域的出表現，還榮獲史丹佛大學發布的「全球前二％頂尖科學家」殊榮，入選「終身科學影響力」及「年度科學影響力」雙榜，受到盛名之累，不法之徒宣稱陳穆寬代言戒檳榔、防止打鼾、治療呼吸中止症、治療耳鳴等產品，利用AI深偽技術偽造的影片維妙維肖，甚至引用陳穆寬⁩強調的「謙卑服事」、「讓富人看得起、窮人看得起」等用語，傳言有許多網友受騙轉傳並購買。

    針對此類侵權行為，彰基強調已交由法務部門持續蒐證，追究法律責任，捍衛民眾的健康。

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