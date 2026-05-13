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    首頁 > 生活

    名間焚化爐環評再爆衝突 鄉長衝主席台遭架離

    2026/05/13 05:30 記者張協昇／南投報導
    南投縣名間鄉焚化爐環評範疇界定會議，民眾衝上主席台遭警方制止，也有民眾站上桌子噴泡泡抗議。（記者張協昇攝）

    南投縣名間鄉焚化爐環評範疇界定會議，民眾衝上主席台遭警方制止，也有民眾站上桌子噴泡泡抗議。（記者張協昇攝）

    南投縣名間鄉焚化爐興建案，十二日於縣立婦幼館續開環評範疇界定會議，名間鄉長陳翰立因數度要求將會議地點改在名間鄉，與環保局長李易書激烈爭辯，憤而衝上前欲找李易書理論，遭警方制止架離，場面一度火爆。

    名間鄉焚化爐興建案昨九度召開環評範疇界定會議，主要討論焚化爐對生態影響，現場民眾要求下次會議能改在名間鄉召開，讓鄉親能就近與會，不要再以行政權霸凌民意。

    陳翰立指李易書曾在議會說如果會議主席同意在名間召開即可辦理，但李易書回應沒有說過這樣的話，雙方激烈爭辯，引發陳翰立不滿，憤而跳上阻隔主席台與民眾的桌子，衝上前欲找李易書理論，立即遭警方制止架離。

    隨後民眾也因不滿現場沒有專家列席討論對動物生態影響，不斷要求停止開會未果，有人站上桌子噴灑泡泡抗議，還有人衝上主席台及躺在地上欲制止會議繼續召開，再度爆發衝突，場面一片混亂。

    環保局表示，會議前皆已函詢農業部生物多樣性研究所等單位及多位生態專家學者意見，並具體納入生態評估範圍，惟專家是否出席仍尊重其意願；至於開會地點未選在名間，是因當地沒有可容納二百人以上的適合會議場所，且環境部開環評會也都在本部，並未下鄉到各地開會。

    南投縣名間鄉焚化爐環評範疇界定會議，名間鄉長陳翰立遭警方架離。（記者張協昇攝）

    南投縣名間鄉焚化爐環評範疇界定會議，名間鄉長陳翰立遭警方架離。（記者張協昇攝）

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