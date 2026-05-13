台中中央市場淪垃圾場 市府挨批招商無能

台中市北區中央市場拆除工程延宕，市府朝6月底完工為目標。（台中市府提供）

拆除延宕 財政局︰預計6月再招標 經發局︰6月底前拆完

台中市北區中央市場去年七月開始拆除，原訂今年三、四月拆除完成，卻進度落後，現場更淪為垃圾場，甚至招商也因乏人問津而流標，市議員陳俞融質疑，北區「價值連城」精華地竟淪爛攤子，市府招商不力任由精華地開發陷停頓，根本無能。財政局表示，已重新擬定招商條件，預計六月再招標；經發局則回應，目標六月底前拆除完畢。

請繼續往下閱讀...

陳俞融︰北區精華地變爛攤子

北區中央市場拆除再開發案，市府規劃部分由建設局開闢「菜奇鴉」塗鴉公園；基地部分交付都發局興建社會住宅，另一部分交由財政局進行商場開發，盼帶動北區都市更新與生活機能提升。

台中市議會財經委員會昨天審查議員提案，陳俞融指出，中央市場去年啟動拆除作業，招商作業也自去年啟動，結果雙雙進度延宕，去年七月開拆，原訂今年三、四月拆除完畢，現已進入五月中旬，仍未拆完，現場還出現垃圾堆，形成環境髒亂，甚至商業再利用的招商作業，去年十月第一次招標流標後，迄今竟尚未重新啟動招標。

陳俞融指出，市府當初要求住戶搬離，如今卻以「發展性不足、不一定能獲利」，作為招標無法成功的理由，任由精華土地閒置，甚至還讓環境惡化，要求市府儘速檢討招標條件，提出具體招商期程，加速推動中央市場後續開發，不要讓北區重要土地繼續荒廢。

經發局︰生活垃圾5/1已清完

財政局長游麗玲指出，上次招標因相關誘因不足而流標，正重新擬定招商條件、投標廠商資格等，預計六月前啟動招商；經發局長張峯源則指出，中央市場拆除物等垃圾已在五月一日清除完畢，共清掉一三三．七公噸的生活垃圾，只剩部分土方將回填地下室，拆除作業可望六月底前完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法