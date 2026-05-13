為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中中央市場淪垃圾場 市府挨批招商無能

    2026/05/13 05:30 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市北區中央市場拆除工程延宕，市府朝6月底完工為目標。（台中市府提供）

    台中市北區中央市場拆除工程延宕，市府朝6月底完工為目標。（台中市府提供）

    拆除延宕 財政局︰預計6月再招標 經發局︰6月底前拆完

    台中市北區中央市場去年七月開始拆除，原訂今年三、四月拆除完成，卻進度落後，現場更淪為垃圾場，甚至招商也因乏人問津而流標，市議員陳俞融質疑，北區「價值連城」精華地竟淪爛攤子，市府招商不力任由精華地開發陷停頓，根本無能。財政局表示，已重新擬定招商條件，預計六月再招標；經發局則回應，目標六月底前拆除完畢。

    陳俞融︰北區精華地變爛攤子

    北區中央市場拆除再開發案，市府規劃部分由建設局開闢「菜奇鴉」塗鴉公園；基地部分交付都發局興建社會住宅，另一部分交由財政局進行商場開發，盼帶動北區都市更新與生活機能提升。

    台中市議會財經委員會昨天審查議員提案，陳俞融指出，中央市場去年啟動拆除作業，招商作業也自去年啟動，結果雙雙進度延宕，去年七月開拆，原訂今年三、四月拆除完畢，現已進入五月中旬，仍未拆完，現場還出現垃圾堆，形成環境髒亂，甚至商業再利用的招商作業，去年十月第一次招標流標後，迄今竟尚未重新啟動招標。

    陳俞融指出，市府當初要求住戶搬離，如今卻以「發展性不足、不一定能獲利」，作為招標無法成功的理由，任由精華土地閒置，甚至還讓環境惡化，要求市府儘速檢討招標條件，提出具體招商期程，加速推動中央市場後續開發，不要讓北區重要土地繼續荒廢。

    經發局︰生活垃圾5/1已清完

    財政局長游麗玲指出，上次招標因相關誘因不足而流標，正重新擬定招商條件、投標廠商資格等，預計六月前啟動招商；經發局長張峯源則指出，中央市場拆除物等垃圾已在五月一日清除完畢，共清掉一三三．七公噸的生活垃圾，只剩部分土方將回填地下室，拆除作業可望六月底前完成。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播