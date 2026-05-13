中市免費營養午餐 追加預算11.9億通過

台中市公立國中小營養午餐免費，將於115學年度起上路。（資料照）

是否擴及私校交下任市長評估 何欣純︰公私校應一體適用 江啟臣︰視財政研議

台中市公立國中小學免費營養午餐將於新學年度上路，配合新政策，教育局向議會提出追加十一．九億元預算辦理，十二日獲議會教育文化委員會審議通過；另有多名議員再度提案午餐免費不應「丟包」私校學生，應一體適用，教育局估需再增三億餘元，教育文化委員會召集人李中指出，因已來不及提追加預算，裁示研議辦理或請下屆市長評估。

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增私立國中小 估需3億餘元

民進黨台中市長參選人、立委何欣純已多次強調，午餐補助不應公私有別，她主張公私立國中小學一體適用；國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣則指出，支持未來若市府財政許可，可再研議擴大實施。

台中市長盧秀燕一月宣布自新學年度起實施公立國中小學營養午餐免費政策，教育局估將有廿一．五萬名學生受惠，每人每餐補助六十元，一年約需廿五．八億（不含安心餐券、弱勢補助及三章一Ｑ補助），一一五學年度第一學期需十三．五八億元，因之前通過午餐預算僅一．六四億元，教育局提出追加預算十一．九億元辦理。

昨教文委員會審議時，議員江肇國質疑台中每餐單價遠落後台北、甚至基隆，台中應有能力讓學生吃更好一點；議員張家銨則指出，因應明年起廚餘不得養豬，學校將面臨新增廚餘清運成本困擾，卻不見教育局未雨綢繆編列相關預算，憂心未來清運成本恐轉嫁到午餐補助，影響學生吃的品質。

另包括議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達及林德宇等人再度提案，要求營養午餐免費政策應擴大納私立國中小學生一併補助，但教育局長蔣偉民說，已擴大補助私立高中職以下弱勢生，若再擴及補助私校一般生恐需年增三億餘元，財源有困難。

學校廚餘清運費 須另闢財源

李中裁示，營養午餐追加預算通過，另附帶決議未來學校廚餘清運費用不得自午餐本預算及追加預算中支應，教育局須另闢財源；另因擴大補助私校學生午餐經費已來不及提追加預算，請教育局研議或交由下任市長評估。

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