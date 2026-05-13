施政報告》翁章梁︰科技、智慧農業 引領嘉縣轉型

嘉義縣長翁章梁以「黃金10年嘉義夢」為主軸，進行施政報告。 （記者蔡宗勳攝）

嘉科2期2031年完工 翁︰打造嘉義黃金10年 走向國際

嘉義縣近年來推動半導體業、無人機產業及智慧農業，縣長翁章梁昨在議會定期會以「黃金十年嘉義夢」為主軸進行施政報告，表示嘉義縣透過精準的轉型戰略，將讓在地子弟返鄉就業，更要讓未來的嘉義走向國際，成為「世界的嘉義」。

請繼續往下閱讀...

嘉科1、2期 預計提供9200人就業

翁章梁說，台積電在嘉義科學園區的先進封裝廠是科技產業關鍵，第一廠已裝機試營運，第二廠年底裝機，明年投入量產；嘉科二期環評審查完成，將引進高速寬頻網路、AI、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技，預計二〇三一年完工，創造三千一百億元總產值，一、二期總就業人數預計達九千兩百人。

投入442億 推動無人機產業聚落

翁章梁說，中央核定無人載具產業發展統籌型計畫，投入四四二億元推動產業聚落，包括亞創一、二館空間改造計畫；中山科學研究院打造「民雄航太暨無人機產業園區」，預計九月東側院區啟用、西側園區動土。

翁章梁表示，嘉義縣投入智慧農業，至去年底已投入一億元輔導三六一個案場，提供五十％設備補助，產量提升三十五％，成本降低二十八％，並以「嘉義優鮮」帶動品牌布局，與業者進軍日本、新加坡市場，走向國際。

華泰名品城Outlet 2028年底開幕

翁章梁說，科技產業帶來旺盛商機，已引進華泰名品城Outlet，基地面積近十萬平方公尺，總投資金額約五十億元，第一期預計二〇二八年底開幕，初期可提供六百個就業機會。另規劃與紙風車劇團合作設置文化展演空間，營造親子友善與藝文並重的環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法