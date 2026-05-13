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    首頁 > 生活

    王美惠爭取2.4億 改善嘉市排水防洪

    2026/05/13 05:30 記者林宜樟／嘉義報導
    立委王美惠（右）與國土管理署官員到後湖地區勘查防洪設施。 （記者林宜樟攝）

    立委王美惠（右）與國土管理署官員到後湖地區勘查防洪設施。 （記者林宜樟攝）

    汛期將至，嘉義市後湖地區等處常因強降雨有積淹水情形，市府提出後湖抽水站增設抽水機及撈污機計畫向中央爭取經費補助。內政部國土管理署長蔡長展與立委王美惠前天至後湖地區現勘，經王美惠爭取，國土署確定支持計畫補助經費，提升防洪效率。

    市府提出「因應氣候變遷改善計畫」六項防洪治水工程，總經費達二．九六億元，中央補助二．四億元，內容包括增設抽水機、雨水箱涵分流、改建滯洪池等工程，持續強化整體防洪韌性。

    蔡長展與王美惠前天現勘後湖抽水站等處，蔡長展說，抽水站智慧化可透過水位監測、自動控制及遠端系統，即時掌握運作情形；王美惠說，因應氣候變遷，持續爭取治水防洪經費，多次與中央實地了解地方困難及問題點。

    市府因未受邀參與行程，昨發表聲明抨擊國土署未知會市府，與「特定人」勘查，是「來無張持、去無相辭」（形容一個人不請自來、不辭自走），批評是「割稻仔尾」；王美惠回應，若中央與地方溝通不周全，自己責無旁貸，會持續協調；國土署回應，安排督導地方下水道設施，立委陪同前往，國土署肯定市府對抽水站維護管理及防汛作為。

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