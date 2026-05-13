台南芒果盛產 陳亭妃籲延長外銷獎勵

台南芒果今年產量預估較往年平均增加3成。（記者王姝琇攝）

今年產量估增3成 陳邀農業部提前布局外銷 農業局︰已啟動各項產銷調節

台南芒果今年產量預估較往年平均增加三成，盛產期將至，民進黨台南市長參選人陳亭妃昨日邀農業部及地方相關單位開協調會，要求公部門就外銷布局、冷鏈物流、次級品去化，及關稅議題提前因應。南市農業局表示，因應今年芒果預計盛產，已提前啟動各項產銷調節與外銷整備工作。

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冷鏈、加工業者 農會盼助協調

台南芒果栽種面積在國內舉足輕重，最大產地是楠西，佔近三成，其次為玉井、南化，台南山區芒果幾已套袋，由於天候條件配合，將再迎來生產「大年」，根據推估，收成比以往平均增加逾卅％，各農會將提前「備戰」，除了全力推動運銷，也希望政府協助幫忙協調冷鏈、加工業者，紓解市場賣壓。

陳亭妃昨邀集農業部、南市農業局及各產區農會代表召開協調會，陳亭妃說，芒果盛產若未妥善規劃銷售與外銷通路，恐造成市場失衡，政府應在產季前即啟動產銷調節與外銷規劃；針對農業部運費補助措施與實際產季不符，建議配合大量採收期調整專案外銷獎勵期間，有利農民與貿易商拓展國際市場。

陳亭妃關切韓國對台灣芒果免稅措施僅至六月底，與台南主產季錯開恐影響出口競爭力，要求中央儘速協調延長優惠；建議啟動加工收購機制，推動次級品加工與通路去化；盼玉井農產冷鏈物流中心能於六月底先行試營運，協助儲運調節。

市府：拚外銷 分散單一市場風險

農業局表示，今年台南芒果產量較去年大幅增長約八成，較往年平均增加約三成，全市種植面積達六八五三．六公頃，平均產量達八萬噸；在外銷市場上，近年以日本占比約五十四．三％為大宗，未來將持續推廣，並分散單一市場波動風險。與農業部、各產區農會、貿易商及加工業者密切合作，盼透過外銷拓展、冷鏈調節、加工去化及市場分流等多元措施，穩定產銷秩序及市場價格，保障農民收益。

玉井冷鏈中心 6月啟動分級包裝

玉井農產冷鏈物流中心預計九月完工，六月將先啟動分級包裝與出貨作業，提升外銷競爭力，即便產量預計大增，對穩定價格與推廣外銷仍充滿信心。

南化區農會總幹事溫進添表示，其實芒果不怕豐收，要擔心的是產期過度集中，同步湧入市場，造成瞬間爆量，銷售通路與加工作業若無法配合，恐嚴重衝擊價格，他認為六月底至七月初的十天左右最有可能「擠在一起」，必須密切觀察，即時因應。玉井區農會總幹事莊文洲直接以「滿載」形容即將迎來的盛產，接下來的運銷工作，將提前因應，且全力配合中央與地方的政策。楠西區農會烘製的芒果乾，遠近馳名，總幹事郭富文強調，將視實際的收成狀況，適時啟動加工作業。

民進黨台南市長參選人陳亭妃（中）籲提前布局外銷與產銷調節。（陳亭妃服務處提供）

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