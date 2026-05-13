陳其邁︰南部24小時國際機場一定要蓋

高雄市長陳其邁喊話，南部廿四小時國際機場一定要蓋，不只是交通問題，還有經濟考量，圖為有宵禁的小港機場。（記者王榮祥攝）

不只是交通問題 更有經濟考量 民航局︰持續審慎評估

高雄市長陳其邁昨天於議會備詢時指出，他個人認為南部廿四小時國際機場一定要蓋，這不只是交通問題，更有經濟考量。

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填海造陸須研析場址風向等議題

民航局四月底在立法院交通委員會南下考察提及南星計畫興建南部機場的評估進度，指外海填海造陸新建機場將面臨與鄰近機場空域、軍方限航區衝突，涉及空域航管、國防戰備體系調整，並須研析場址風向、鄰近地障、地質水文、對周邊港區影響、環境衝擊、營運韌性等議題，「需再研議」。

陳︰半導體先進製程都在南部

市議員郭建盟昨質詢時，盼陳其邁卸任前能為高雄留下禮物，尤其是南星廿四小時國際機場；陳其邁答覆表示，現在半導體先進製程都在南部，台積電六座廠整體產值近一兆，台南沙崙兩奈米晶片持續擴產，還有嘉義的先進封裝，南部產業動能成長非常快且只是剛起步。

全台區域平衡 早決策早完工

他分析桃園機場已無法滿足產業需求，且對外交通幾乎已飽和，基於全台區域平衡，台灣需要南部國際機場，過去民航局評估是根據舊資料，沒有資料更新，機場不只交通問題，還有經濟面向考量，越早決策越早完工，就能越早解決許多問題。

針對外界關注南部新機場相關議題，民航局昨天回應，該案涉及層面廣泛，將持續審慎評估各項因素，並就相關需求資料持續蒐集與分析。目前正分二期投入總經費八八〇餘億元，推動高雄機場新航廈建設計畫，以因應旅運成長需求。

我國共有四座國際機場，其中僅桃園機場沒有宵禁時間，其餘松山、台中、小港機場則是有宵禁規定。各國際機場在去年客運量也恢復到疫情前的水準，其中松山機場逾五六二萬人次、機園機場達四七八〇萬人次、台中機場逾二七五萬人次、高雄機場逾六九七萬人次。

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