屏東市中央市場狂開罰單 市代批取締雙標

屏東市中央市場道路皆為單行道，再度引發爭議。（記者葉永騫攝）

3天開63張 主要是機車逆向行駛 未抓違規占用道路攤販

屏東市中央市場上個月警方狂抓逆向行駛等違規情況，三天開了六十三張的罰單，引爆民怨，屏東市民代表王芬里表示，警方只針對機車族違規取締，卻沒有對違規占用道路的攤販取締，她認為不公平，並表示中央市場的道路應該開放機車雙向通行，控管汽車單向即可。屏東市長周佳琪則說，已請課室主管與交通隊溝通協調。

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屏東市中央市場因周邊巷道狹窄、道路的寬度不足八米，因此十多年前多數路段被劃設為單行道，不過這一帶屬於舊社區，附近住戶與進入商圈購物的民眾都習慣騎機車雙向通行，變成單行道違規頻傳。

市代籲採汽車單行、機車雙向方式

市民代表王芬里表示，中央市場劃設單行道，造成附近居民要回家得繞一大圈，她建議比照高雄市鹽埕區舊部落的方式，採取汽車單行、機車雙向的方式，不僅能緩解民怨還能便民，但是相關單位會勘多次，只有更改了民權路約五十公尺為雙向道，其他還是維持原狀，四月因為逆向機車行駛發生車禍，警察規劃專案取締，短短三天就開了六十三張的罰單，大部分是取締機車逆向行駛、以及無號誌路口未依規定停讓，引爆民怨，民眾更批評警察取締時躲躲藏藏。

市長︰將與交通隊溝通協調

王芬里說，警察取締交通違規沒有錯，但不應該雙標，中央市場的問題不僅有機車逆向的問題，攤商占用路面讓機車難以通行，警察只對機車騎士開單，違規擺攤就沒事？這樣子不公平。屏東市長周佳琪強調，中央市場的道路規劃為單行道有其時空背景，但對於高齡化的社會真的很不友善，將會請相關課室主管再和交通隊溝通，解決問題。

屏東縣警局則強調，會積極處理勸導溝通，請攤商不要占用道路。

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