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    首頁 > 生活

    台東縣焚化廠濾管頻損壞 歲修換480根

    2026/05/13 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東焚化廠營運以來頻傳污染及損壞爭議。（記者黃明堂攝）

    台東焚化廠營運以來頻傳污染及損壞爭議。（記者黃明堂攝）

    台東縣焚化廠自營運以來，設備維護與操作安全持續引發地方關注，其中濾管品質遭議員質疑有問題，環保局至今未提出正式的失效分析報告，民眾無從得知設備頻繁損毀的真實原因。

    縣議員簡維國昨天在議會質詢中指出，去年更換操作廠商後，曾於三月發生排放超標與黑煙事件，當時已換修五十多根濾管，今年的歲修更是一口氣更換了四百八十根低溫陶瓷濾管，單價三萬元的耗材，其設計額定壽命應為三到五年，但部分濾管僅使用一年便損壞。

    環局︰費用由操作廠商負擔

    環保局長黃權煒解釋，台東焚化廠是全台首座採用低溫陶瓷濾管的廠區，供應商目前尚無詳細的資料庫可供參考，目前的三到五年壽命僅是初步估計，且根據合約規範，濾管更換費用是由操作廠商自行負擔，廠商理應會比政府更在意設備效能與損耗狀況。

    簡維國對於此說法並不認同，他進一步分析，濾管損壞的原因可能涉及機械應力、熱能影響或是化學藥劑如消石灰、尿素投入不足等專業參數，不能僅以廠商自付費用為由便疏於監管，環保局必須建立失效分析機制，釐清濾管壽命縮短的邏輯與原因，若因操作不當導致環境污染，受害的是全體縣民，環保局必須負起最終的監督與行政責任。

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