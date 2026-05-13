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    首頁 > 生活

    新生兒篩檢 7月起全額給付

    2026/05/13 05:30 記者林志怡／台北報導
    衛福部宣布，今年7月起新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助調整為750元全額給付，並同步納入SMA篩檢。（記者林志怡攝）

    衛福部宣布，今年7月起新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助調整為750元全額給付，並同步納入SMA篩檢。（記者林志怡攝）

    先天性代謝異常檢查 再新增脊髓肌肉萎縮症

    罕病患者往往面臨確診路徑漫長，治療資源獲取不易的挑戰。衛福部長石崇良指出，我國新生兒先天性代謝異常疾病篩檢已涵蓋廿一項疾病，今年七月起將再新增SMA篩檢，並將補助額度從二百元的部分補助，提升為七百五十元的全額給付。

    「新生兒先天性代謝異常疾病檢查」只要在新生兒出生四十八小時採取微量腳跟血就可完成廿一項篩檢，以利早期發現、早期治療。目前政府提供一般新生兒每案補助二百元整，如為低收入戶、優生保健措施醫療資源不足地區之醫療機構（助產所）出生者，每案補助五百五十元整。

    石崇良昨指出，台灣已立法要求政府提供罕見疾病整合照顧，並透過健保制度提供罕見疾病用藥給付，廿一項新生兒先天性代謝異常疾病檢查中，有十八項為罕見疾病。

    石崇良表示，衛福部規劃自今年七月起，將新生兒先天性代謝異常疾病檢查補助，從過去的二百元部分補助，提高為七百五十元全額給付，並同步新增脊髓肌肉萎縮症（SMA）篩檢，預計投入近億元預算。

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