三班護病比新法 賴：明年520起 分階段實施

總統賴清德出席護理師節慶祝活動公開宣示，三班護病比入法新制從二〇二七年五月廿日起分階段實施。（記者田裕華攝）

近期三班護病比入法爭議延燒，護理團體希望新法二〇二七年十二月卅一日前正式實施，但衛福部擔憂人力不足，規劃二〇二八年五月一日上路，造成各方爭論不斷，昨總統賴清德出席護理師節慶祝活動公開宣示，三班護病比入法新制從二〇二七年五月廿日起分階段實施。

衛福部憂人力不足 原擬緩衝兩年實施

立法院日前三讀通過「醫療法」部分條文修正草案，正式將「三班護病比」入法，並規定醫院急性一般病床三班護病比比例由衛福部斟酌病人安全之維護及勞動權益保障定之，每三年檢討一次，必要時應調整，首次三班護病比標準以二〇二四年三月公告的三班護病比為準。

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賴清德指出，衛福部擔憂年底有人員流動、冬季流感等變數，護理人力恐出現不足，原希望從二〇二八年五月一日起實施，「我現在宣示，從明年五月廿日起分階段開始實施。」

精神科怕再被排除 賴：成立小組研議

二〇二四年三月公告三班護病比標準，各級醫院的白班、小夜班、大夜班分別落在一：六至一比十、一比九至一比十三、一比十一至一比十五。不過，當年以附註方式寫明「不含精神專科醫院、精神教學醫院與綜合醫院之精神急性一般病床」，導致近二年精神科急性病房被排除在三班護病比外，護理界擔憂明年分階段實施之後，精神科急性病房再度被排除。

昨天會場中，護理人員在台下喊「精神科怎麼實施」，賴清德表示，已請衛福部成立「醫療人力研究精進小組」，希望改善護理師與其他醫療專業人員的人力情況。

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